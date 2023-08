Pasajeros de Flybondi expresaron quejas y críticas por lo ocurrido en el vuelo que llegaba desde Buenos Aires en la noche del miércoles a Comodoro Rivadavia, que posteriormente debió permanecer en el aeropuerto General Mosconi, debiendo reubicar a los pasajeros en otra máquina, debido a que una falla técnica le impidió partir nuevamente hacia la capital federal.

La situación se dividió en dos momentos delimitados, según se escuchó entre quienes llegaban y aguardaban partir. Primero, quienes llegaban desde Buenos Aires observaron que el avión tardó más de lo debido en aterrizar, ya que dio una serie de vueltas a la espera de tocar pista, según trascendió por los fuertes vientos que afectaban a la ciudad, aunque a esa hora la parte más dura del temporal del martes había sido ampliamente superada.

Según expresó una de las pasajeras, no se les informó con claridad a bordo cuál fue el motivo de esa demora en aterrizar, mientras que la consulta trasladada por ADNSUR hacia voceros de la compañía no encontró una respuesta clara, ya que no tenían registro de esa demora en la maniobra de arribo.

Sí se reconoció, en cambio, que el avión tuvo “una novedad técnica”, por lo que se debió postergar la partida hacia Buenos Aires, que estaba programada inicialmente para las 21:55 horas.

Debido a ese inconveniente, se informó a esta agencia de noticias, el vuelo 5.501 debió ser cancelado, pero se aclaró que “la totalidad de los pasajeros fueron reubicados en otro vuelo, que partió a las 2:24 desde el Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi”.