Padres TEA, proteccionistas y otras entidades se movilizaron por el veto a la ‘ordenanza chasqui-bum’

Padres TEA, proteccionistas, trabajadores de la salud humana y animales, se movilizaron este viernes al mediodía hacia el Municipio de Comodoro Rivadavia para pedirle al intendente de la ciudad, Othar Macharashvili, que vete la norma aprobada por el Concejo.

En ese marco, la proteccionista Virginia Paredes, leyó el documento presentado al mandatario comunal:

"Al Sr. Intendente Othar Macharashvili, de nuestra mayor consideración quienes suscribimos, Padres de Niños con TEA y proteccionistas de animales autoconvocados, junto a otras asociaciones civiles, funcionarios, trabajadores de la educación especial,proefesionales de la salud humana y animal y ambientalistas, queremos pedirle de manera oficial que vete la modificación realizada sobre la ordenanza 12.625/17 del año 2.017 de Pirotecnia Cero".

Y continúa, “en innumerables oportunidades nos hemos expresado públicamente sobre el impacto, no sólo a las personas con autismo, con hipersensibilidad auditiva, sino también ancianos con demencias, ex combatientes de Malvinas y animales domésticos y salvajes. Si bien desde el año 2017 no hubo un control total sobre la venta de pirotecnia, si fue notable la disminución de la duración de los estruendos en comparación con años previos a la aprobación de la ordenanza”, argumentaron.

En relación a la ordenanza de Pirotecnia Cero, evaluaron: “Eso fue un gran alivio para las familias, incluso ya hay generaciones nuevas que no lo sufrieron. También hubo una notable disminuciòn en el nùmero y gravedad de incendios, al igual que los accidentes por quemaduras, sobre todo en niños. Ese era nuestro objetivo, que las familias no pasen las fiestas resguardadas en el baño, u otra habitación alejada de la casa, evitar llegar al hospital con convulsiones, crisis, terminar golpeados por nuestros propios hijos, llorando por la frustración de no saber como calmarlos, animales con heridas considerables por haber atravesado una ventana por querer escapar, o arañazos en las puertas o muertos infartados del susto ”.

Por otro lado, se refirieron a esta última modificación y sostuvieron: “Creemos que esta modificación atrasa, porque abrir esta puerta implicará la mayor impunidad en la venta de pirotecnica ilegal, porque así como no hubo un control antes, no existen garantías que ahora sólo se venda pirotecnia lumínica o de bajo impacto sonoro”.

Por último, concluyeron, “Sr. intentendente, no permita que se priorice el comercio de unos pocos por sobre la salud de los comodorenses y los animales”.