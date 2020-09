RAWSON (ADNSUR) - En su cuenta de Twitter, Damián Biss, manifestó este lunes que decidió aislarse de manera preventiva. "Sólo por precaución, varios funcionarios del municipio de Rawson nos realizamos los hisopados correspondientes y afortunadamente todos dieron negativo. No obstante, por recomendación de las autoridades sanitarias, cumpliremos con un aislamiento voluntario por algunos días".

Asimismo, el intendente reiteró que "debemos cuidarnos más que nunca, varias localidades de la provincia lidian a diario con brotes muy importantes de Covid-19 y por ello es fundamental la responsabilidad individual de cada uno. Entre todos nos cuidamos", sostuvo el intendente capitalino, aunque no explicó si los testeos tienen relación con haber tenido contacto con algún caso positivo.

Por su parte, el intendente de Rada Tilly, Luis Juncos, anunció este fin de semana que se encontraba aislado luego de que un contacto estrecho diera positivo de coronavirus.

Este lunes, el mandatorio confirmó que se trata de un integrante de su familia: "Mi esposa es positivo, tengo que cumplir con este aislamiento durante 14 días”, dijo. Y detalló que por el momento él no presentó síntomas: “Estoy esperando no tenerlos para no formar parte de la gran cantidad de positivos que estamos teniendo en las últimas semanas en nuestra región”, indicó.

Juncos aclaró que su esposa es médica y señaló que “ha habido muchos casos de personal de salud, son quienes más expuestos están, esto lo vienen marcando los números y son los que nos piden el esfuerzo constantemente”, puntualizó.

En tanto, el viernes su par de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, confirmó que se encontraba aislado de manera preventiva, y trabajando desde su casa, a la espera de los resultados de los testeos que se realizaron sus contactos estrechos.

Finalmente anoche el propio intendente comodorense detalló en sus redes sociales que estos resultados dieron negativo. "Afortunadamente mis contactos estrechos que habían sido hisopados dieron resultado negativo. Todos los posibles contactos nos mantuvimos aislados de forma preventiva, por lo cual nos tranquiliza saber esta noticia", expresó.