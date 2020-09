RADA TILLY (ADNSUR) - El intendente de Rada Tilly, Luis Juncos, anunció este fin de semana que se encontraba aislado luego de que un contacto estrecho diera positivo de coronavirus.

Este lunes, el mandatorio confirmó que se trata de un integrante de su familia: "Mi esposa es positivo, tengo que cumplir con este aislamiento durante 14 días”, dijo. Y detalló que por el momento él no presentó síntomas: “Estoy esperando no tenerlos para no formar parte de la gran cantidad de positivos que estamos teniendo en las últimas semanas en nuestra región”, indicó.

Juncos aclaró que su esposa es médica y señaló que “ha habido muchos casos de personal de salud, son quienes más expuestos están, esto lo vienen marcando los números y son los que nos piden el esfuerzo constantemente”, puntualizó.

Asimismo, afirmó que no se realizó el hisopado para conocer si contrajo coronavirus, ya que “de acuerdo a los criterios epidemiológicos y todos los contactos estrechos de un positivo tiene que quedar aislados, no se hisopan más, pero si presentan síntomas pasaría a ser positivo”, dijo a La Cien Punto Uno. Mientras agregó que hace unas semanas “me he practicado test serológico, me dio negativo en aquel momento”.

Por último, el intendente de Rada Tilly manifestó que “si bien uno tiene los cuidados que debe tener es factible contagiarse, soy muy cuidadoso en mi vida cotidiana y en respetar las normas, pero a pesar de ello nadie está exento”.