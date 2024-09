Othar: "Son fondos públicos y deben ser bien utilizados y bien ejecutados”

Este martes en la sede de la Asociación Vecinal del barrio Presidente Ortiz, se llevó a cabo el acto licitatorio y de concursos privados de precios para tres obras de ampliación de la red de gas natural para distintos barrios de la zona norte y sur de Comodoro Rivadavia.

Allí estuvo presente el intendente Othar Macharashvili, acompañado por el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Luis Romero; la subsecretaria de la cartera, Clarisa Méndez; el secretario de Gobierno, Sergio Bohe; el concejal Ariel Montenegro; la vecinalista de Km. 5, Lidia Moscoso; miembros del gabinete, representantes del barrio Isidro Quiroga, empresarios y trabajadores de la construcción.

En primer lugar, se presentó el Concurso Privado de Precios N° 40/2024 de la obra: Ampliación de la red de gas natural, manzanas 93, 73 y 78 del barrio Presidente Ortiz, con un presupuesto oficial de $62.804.971 y un plazo de ejecución de obra de 210 días. Las empresas que presentaron ofertas fueron: PAL Construcciones y Servisub.

En segundo término, se procedió a la apertura de ofertas correspondientes al Concurso Privado de Precios de la obra: Red natural de gas de la manzana 5B del barrio Isidro Quiroga, con un presupuesto oficial de $45.616.059 y un plazo de obra de 210 días corridos. La única oferente, fue la firma PAL Construcciones.

Por último, se concretó la apertura de sobres relativa a la Licitación Pública Nº 37/2024 de la obra: Ampliación de la red de gas natural de las manzanas 101, 102, 103 y 104 del barrio Presidente Ortiz, con un presupuesto oficial: $277.084.641 y un plazo de ejecución de 240 días corridos. En esta oportunidad, se presentaron 5 empresas: Golfo San Jorge, Freile SRL, Choel SRL, Fresuco S.A. y Preckad.

En este marco, el intendente se refirió a la apertura de sobres de obras, por un lado, como: “cumplir con lo que se había prometido, acción que tiene un doble valor” y por el otro, como “dignificación de la calidad de vida”, al sostener que es necesario “ir ordenando el espacio público, la urbanización, como en esta oportunidad, a sectores a los que les estaba faltando el gas”.

En ese contexto, Macharashvili celebró las nuevas aperturas de ofertas y la participación de nuevos oferentes, a pesar de reconocer que hay obras paradas por la coyuntura que vive el país, que generó que muchas de las empresas que tenían licitadas, contratadas e iniciadas las obras, debieran parar, porque el aumento de precios fue de alrededor de un 400% más.

“No podían seguir esas obras, tenían que seguir manteniendo sus empresas y necesitaban seguir manteniendo a la gente”. No obstante, agregó: “vamos a salir a salvar a aquellas empresas que quedaron con contratos desactualizados, siempre respetando el proceso legal y técnico interno, que muchas veces sabemos que no son los tiempos de la gente. Tenemos que garantizar el proceso, porque son fondos públicos y deben ser bien utilizados y bien ejecutados”.

“Por eso, -continuó-, abrir una licitación con los recursos propios y cumplir lo que no se pudo cumplir antes tiene mucho valor. Al tiempo que adelantó que con respecto a lo que son las conexiones domiciliarias y debido al alto costo, desde el Municipio, se está gestionando ante el Banco Provincia un instrumento para poder dar la posibilidad con garantía municipal, de que los vecinos puedan acceder a un financiamiento. “El Estado va a estar presente, las familias tienen que tener la plena seguridad de que, se van a hacer las obras”, finalizó.

Obras que benefician a vecinos y generan trabajo

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Luis Romero, destacó el trabajo de su equipo, al tiempo que graficó que “el año que viene cuando los vecinos abran la hornalla va a salir gas, y eso nos da alegría porque va a igualar la calidad de vida de los vecinos de Comodoro. Ese es el carácter que tiene esta gestión, de cumplir con el mandato de dar infraestructura básica de servicios, a los vecinos.

En tanto, el concejal Ariel Montenegro, agradeció por las obras de infraestructura básica al expresar que “son casi 100 familias las que van a estar beneficiadas”, a la vez que añadió que la reactivación, “también genera mano de obra para nuestros compañeros de la construcción”

Por su parte, la vecinalista Lidia Moscoso, mostró su orgulloso por el logro de la vecinal y agradeció al intendente porque “este proyecto quedó culminado el año pasado, no se alcanzó a sacar la licitación, pero él nos prometió seguir adelante. Esto es un gran alivio para los vecinos, que como estamos sufriendo todos con el aumento de la luz, ellos han pasado inviernos muy crudos. Con esta red de gas, vamos a poder culminar con todos estos trabajos que teníamos pendientes”.

“Es una felicidad increíble”

Nadia, vecina de Km. 5, contó que “después de un año y medio de insistir a la Municipalidad, lograron incorporarme y ahora voy a tener red. El gas significa no tener más frío y que no se enfermen más los chicos, lo que es una felicidad increíble”.

Mientras que, Liliana quien reside hace 3 años en dicho sector, afirmó que “andaba abrigada todo el día en mi casa, tuve que comprarme una salamandra, pero llegó mucho de luz y la leña es un gasto tremendo. Ahora estoy feliz, ojalá que para el otro invierno tengamos el gas”, sentenció.

