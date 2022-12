Nunca es tarde y así lo entendió Cipriano Pérez, un hombre mendocino de 82 años que se dio una oportunidad y decidió completar sus estudios primarios.

El mendocino contó su historia de superación, con la esperanza de inspirar a las generaciones mas jóvenes a que sigan luchando por su educación.

“Hace 10 días me notificaron que soy primera escolta de la Bandera de la provincia de Mendoza. Fue una sensación que no la había vivido jamás, se me corrieron las lágrimas, parecía un niño”, comentó muy emocionado a “Radio Regional”.

Cuando le preguntaron si quería terminar sus estudios primarios, él no dudó en emprender este camino. “cuando me ofrecieron la oportunidad para terminar la primaria dije ¿por qué no? ¿quién dice que a lo mejor me pueden elegir de otra cosa al tener el certificado”, comentó.

“Quién se queda no triunfa, no avanza. Se me abrieron los ojos y dije por qué no aprovechar esta oportunidad para terminar la primaria. La matemática es lo peor para mí y la geografía es la que más me gusta”, agregó.

Por último, el adulto mayor se tomó un tiempo y dejó un mensaje muy valioso para todos los jóvenes. “Les diría que jamás dejen de estudiar. La base principal de venir a este mundo es luchar, trabajar, sacrificarse y el estudio jamás debe abandonarse porque es lo que a uno lo lleva al triunfo. Sin estudio no vamos a ninguna parte. Por favor, que nadie deje de estudiar y que todos tengan un título”, cerró.