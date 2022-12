"Nunca vi un hombre desnudo": Una mujer de 41 años confesó que es virgen y se lamenta no haber tenido sexo

La triste historia tiene como protagonista a Michelle, una mujer de 41 años que jamás ha tenido sexo. Esta decisión, según confirmó, se debe a que se “olvidó de tener relaciones sexuales”.

“Sabes que la primera vez que la mayoría de la gente tiene la oportunidad es en la escuela secundaria y yo era un friki, una nerd y un poco tonta”, comentó.

“Solo besé a dos hombres y nunca vi a un hombre desnudo”, señaló en diálogo con The Sun. “La mayoría de la gente va a la universidad, yo no, no aprendí ese estilo de vida social, estaba perfectamente feliz de ir a casa, ver televisión, tal vez ir al cine el fin de semana con mi mamá”, agregó.

“Traté de tener una relación y fue algo muy importante. Nos besamos al final de la noche, pero estaba tan asustada que literalmente vomité”, lamentó.

Michelle cree que ocultar este secreto “vergonzoso” es en parte culpable de su falta de experiencia sexual. Es por ello que decidió organizar una “fiesta” para sus amigos y familiares con el fin de “develar su secreto”.

Cuando llegó el momento de revelar el secreto, todos sus familiares y amigos hicieron silencio y escucharon atentos el anuncio que tenía preparado Michelle. “Cuando las palabras salieron de mi boca, no podía mirar a nadie”, contó.

Sin embargo, para su sorpresa, sus amigos y familiares recibieron la noticia con aplausos, y algunos tíos incluso le dijeron a Michelle que encuentran su virginidad “sexy”. “Tener este secreto a la vista hará que mi vida amorosa sea más fácil”, cerró.