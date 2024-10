En la ciudad de Trelew habrá un nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEM). Así lo reveló Miriam Carabajal, Jefa del subprograma del SEM en la localidad del valle chubutense, quien habló con la prensa y reveló aspectos de la nueva aplicación que busca ser más fácil para los usuarios.

En tanto, la funcionaria indicó que será desarrollada por una compañía tecnológica de la Patagonia. Además, estará disponible para descargar en Play Store. “Será una aplicación simple de usar. Se podrá iniciar y detener el cobro fácilmente, y el sistema cortará automáticamente el cobro fuera del horario de funcionamiento”, reveló.

De esta manera, Carabajal explicó que con el nuevo sistema “el vecino pagará solo por los minutos exactos que utilice, lo que es un gran beneficio comparado con el modelo anterior donde se cobraba por horas completas”.

Aumento del boleto urbano en Cipolletti: 31% para el común y 36% para el escolar

No obstante, indicó que las personas que no cuenten con celular o no puedan utilizar la aplicación, “podrán cargar la patente en el sistema desde las oficinas de estacionamiento o comercios cercanos, y el pago quedará registrado para que los operadores lo verifiquen”.

Además, indicó que la aplicación funcionará ante malas condiciones climáticas, a comparación del anterior sistema. “Ahora seguirá funcionando independientemente del clima, con el único límite en los feriados y fines de semana”.

CUÁNTO COSTARÁ EL SEM EN LA CIUDAD

Aumenta el conflicto docente en Río Negro: confirmaron descuentos y Unter anunció más medidas

Por otra parte, la jefa del subprograma del SEM, señaló que la primera hora tendrá un valor de $350. Luego, la segunda será de $400 y la tercera hora llegará al valor de $500. “Este incremento en el valor por horas consecutivas ayudará a que más usuarios puedan encontrar estacionamiento disponible en el centro”, aclaró.

Con información de Radio 3 Cadena Patagonia, redactada y editada por un periodista de ADNSUR