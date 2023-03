Nora Cortiñas llegó a Chubut y criticó a quienes usan el 24 de marzo como campaña política

La referente de Madres de Plaza Línea Fundadora, Nora Cortiñas, arribó este lunes a la ciudad de Esquel para estar presente en las actividades.

En diálogo con la prensa, Cortiñas aseguró que “estoy muy orgullosa de venir a estar en contacto con este pueblo, que ya conocía, con la gesta que de por si es maravillosa y lograr pasar 20 años manteniendo la defensa del agua me parece que es una gesta inolvidable”.

El próximo viernes es 24 de marzo, fecha en donde se cumple un nuevo aniversario del golpe cívico-militar en la Argentina, y en este sentido, Cortiñas destacó que “yo me definí, que el 24 de marzo no se acepte para ninguna campaña política, sea para quien sea, que no usen este horror que vivimos, en vez de reivindicar la lucha del pueblo argentino, los 30 mil desaparecidos, los logros que pudimos conseguir con los juicios para castigar a los genocidas”.

Comienzan las actividades por la ‘Semana de la Memoria’ en Chubut

“Tuvimos logros porque estuvimos en la calle peleando 47 años y me indigna salir por la calle y en vez de ver los carteles con esta lucha, tener que ver una campaña política utilizando la fecha” finalizó Cortiñas.