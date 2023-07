No se podrá pagar más de un pasaje: Cómo utilizar correctamente la tarjeta SUBE

Para Ariel Jones, el problema radica en una falta de responsabilidad en el uso de la tarjeta. Por ejemplo, si un ex combatiente de Malvinas le presta la tarjeta a su mujer, ella no paga ningún monto porque tiene el beneficio. Si un chico tiene el boleto T.E.G. y le presta la tarjeta a los compañeros, ninguno de ellos abona el boleto”.

“Lo que sucede es que si sube una mujer al colectivo que tiene el beneficio social o con un descuento especial y le pasa la tarjeta a otros familiares y amigos, el descuento los incluye a todos ellos. O sea, muchas personas acceden a un beneficio cuando no les corresponde”, precisó.

“Cada persona puede retirar la tarjeta SUBE con el DNI en la mano. La tarjeta es un beneficio para cada usuario de manera individual. Es para un uso personal y lo podemos comparar con la tarjeta de débito. Por eso, es portadora de tantos beneficios a través de ANSES”, señaló.

WhatsApp Web dejará de funcionar para siempre: ¿Cómo se podrá reemplazar?

“Hay una información triangulada para establecer la información y los eventuales beneficios para el usuario que tiene su tarjeta. Con el paso del tiempo, se hizo frecuente pero la tarjeta no se puede compartir. No corresponde ni menos aún cuando el usuario tiene beneficios. Se normalizó que cada persona toma la tarjeta de un familiar o amigo y la utiliza para viajar. La tarjeta es de uso individual”, subrayó.

“Este año, se le otorgó más intensidad a los beneficios sociales para los usuarios del transporte público. En los colectivos, los choferes no pueden ser los patovicas ante cada usuario. En otras jurisdicciones, hay cámaras en cada validador para comprobar al usuario y si existe un ‘pasamanos’ de la tarjeta. La realidad es que se normalizó el uso incorrecto del beneficio por parte del portador de la tarjeta”, lamentó.

Desde septiembre JetSmart dejará de volar a Comodoro: cómo reclamar si tenés pasaje

“Cuando perdés o te roban la tarjeta de débito y te enterás que la usan para hacer varias compras, lo primero que remarcás es que no le pidieron el DNI para comprobar la identidad. Con la tarjeta SUBE no se pide el DNI. No son acciones correctas pero las normalizamos”, comparó.

“Hay cuestiones alevosas cuando salen 15 chicos de una escuela y usan la misma tarjeta. Eso no se va a poder hacer de ahora en adelante. Vamos a ir cortando con los excesos y los abusos”, adelantó.

“Tengo contabilizado un faltante de recaudación por 50.000 personas en Trelew que no pagan el boleto por distintos motivos. Destapamos una olla y hay que sincerar el problema”, reveló.

¿Dónde se obtienen las tarjetas SUBE?

Las tarjetas se pueden retirar en las municipalidades, las terminales de Ómnibus, hay ‘puntos SUBE’ e incluso se puede solicitar de manera virtual y las envían a sus domicilios. Sólo hay que tener el DNI para hacer el trámite.