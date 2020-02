RADA TILLY (ADNSUR) - Ante la aparición días atrás de un lobito en peligro con un "zuncho" alrededor del cuello, por el cual vecinos pedían ayuda -tal como anticipó ADNSUR-, el Área Protegida Punta del Marqués emitió en las últimas horas un comunicado.

“Informamos a la comunidad, con relación a la aparición del lobo marino de un pelo con un zuncho en su cuello en el Área Natural Protegida Punta Marqués, que el caso ha sido evaluado por el personal de la reserva con el apoyo de los integrantes de la Red de Fauna Costera del Chubut y la Dirección de Flora y Fauna Silvestre de la Provincia. En este caso en particular, debido a las características de la zona en la que se encuentra el animal, y a que la especie se encuentra en una etapa crítica de su ciclo de vida (reproducción) se ha decidido no efectuar el intento de extraer el zuncho. La intervención del personal podría poner en peligro a las crías que se encuentran en el lugar, ya que los animales tienden a huir hacia el agua y muchas veces las crías son aplastadas por los adultos durante su huida", explicaron.

Agregaron que "las operaciones de manipulación de fauna salvaje no se encuentran exentas de riesgo, tanto para las personas intervinientes como para los mismos animales. Le recordamos a los vecinos que no intenten realizar estas maniobras sin supervisión de personal calificado, así como respetar los límites de la zona de reserva y no acercarse ni a pie ni con embarcaciones a la zona donde se asientan los animales".

"Estamos trabajando para conformar el nodo Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, en donde participan distintas instituciones interesadas en formar parte de la red. La conformación del nodo local nos permitirá dar respuestas más rápidas a las distintas situaciones que se presenten”, informaron.