Murió Marciano Cantero, el líder de los Enanitos Verdes a los 62 años de edad

Tras pasar varios días internado en terapia intensiva, este jueves por la tarde falleció Marciano Cantero, el mendocino líder de la banda Los Enanitos Verdes.

Según informaron sus allegados, el músico sufrió una complicación renal que provocó urgente internación e intervención quirúrgica, con el objetivo de extirparle un riñón y parte del bazo.

Luego de la confirmación de su muerte comenzaron las repercusiones desde varios sectores de la sociedad y las despedidas de los fanáticos de Enanitos Verdes en las redes sociales.

Marciano Cantero nació el 25 de agosto de 1960 y pasó su infancia y adolescencia en San José, Guaymallén, Horacio Eduardo Cantero Hernández lideró la banda mendocina de rock más popular de Mendoza. Junto con Felipe Staiti y Daniel Piccolo llevaron las letras de Los Enanitos de Verdes a toda América Latina. Particularmente lograron una revolucionaria popularidad en México y en Chile.

Javier Cantero, hijo del músico, habló para la prensa sobre su padre. "Lamentablemente no pudo superar las complicaciones. Quiero agradecer personalmente a todos los fans, a todos los amigos de la vida, a la familia, todos los rezos y el apoyo que hemos recibido estos días. También quiero agradecer a la Clínica de Cuyo porque fueron unos genios absolutos. Por más que estoy muy triste, miro estoy 30 años pude pasar con él. Cada día que pude pasar fue un regalo. No puedo también dejar de estar feliz por el gran hombre que era y por todo el amor que le devolvieron en estos días".

"Después de la operación hubo momentos no tan buenos, pero hoy estaba un poco mejor, aunque la situación era crítica. La verdad es que el panorama no era bueno". "Quiero que no solo lo recuerden como el compositor, el cantante y el artista que era, sino también como una persona maravillosa y mi mejor amigo en el mundo".