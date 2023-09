Este lunes, Omar Unquen titular del SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales) confirmó a ADNSUR que, tras una reunión con el municipio de Comodoro, acordaron un aumento salarial.

De esta forma, empleados municipales locales tendrán un aumento del 10% en el salario básico de octubre, además de un bono de $80.000 pesos a pagar en dos cuotas de $40.000 (septiembre y octubre).

“Tuvimos que cambiar la táctica de juego porque veníamos cada trimestre arreglando la primera pauta salarial del primer semestre del año, fue cada tres veces, y ahora, sobre el contexto que estamos viviendo a nivel inflación, la táctica de juego ahora es mes a mes”, explicó Unquen.

“Nosotros, con este 10% que va a ir al básico para todos los trabajadores municipales, es el arreglo de un mes”, aclaró.

"¿Caro o barato?": Fue a una carnicería, compró cinco cortes y quedó en shock cuando recibió el ticket

“Nosotros no dejamos de lado agosto y septiembre. Hoy tenemos los números, tanto de julio como que fue un 6,3%, y agosto un 12,5%. No renunciamos al resto que nos quedó ahí, que quedamos abajo. Uno porque estamos confiando en la aprobación, seguramente que será el jueves, de la ampliación presupuestaria. Se lo dije al señor Intendente (Luque) que no estábamos conformes con este aumento, pero sí conformes con que a mes a mes nos estemos juntando. Seguramente habrá algo más para el mes de octubre”, agregó el titular del SOEM.

Pagarán un bono extra a autoridades de mesa en las elecciones de octubre: ¿De cuánto será?

Por otra parte, se refirió al bono como un “dinero importante para los compañeros de baja categoría, para los compañeros que son de planta transitoria”. “Así que es un aumento, de emergencia”, señaló.

En este sentido, recordó que “el bono que hemos logrado es del día de empleado municipal que lo cobran los compañeros de planta transitoria y planta permanente, y como dijo Roberto (Astete), alrededor de 2.300 o 2.400 compañeros”.

Por último, indicó que el bono será pagado en dos cuotas de $40.000 pesos. De esta forma, sostuvo que "ahora a fin de mes junto con el 10% de aumento al básico lo van a recibir los compañeros, y a fines de octubre también el resto del bono de 40.000 pesos más”.