H. G. V. tenía 17 años, era oriundo de Comodoro Rivadavia y había viajado junto a su familia hacia la zona de Epuyén, en Chubut, para llevar asistencia a los damnificados por los incendios que habían afectado a la región.

El fin de semana pasado, en su paso por la zona cordillerana, decidió refrescarse en las aguas del Río Manso, un río que nace en la base del cerro Tronador, en Bariloche, Río Negro. Desafortunadamente, la corriente del río se tornó más fuerte de lo esperado.

Una de sus hermanastras presenció cómo la fuerza del agua lo arrastró sin que el joven pudiera luchar por salir a flote. A pesar de los esfuerzos de quienes estaban cerca, no lograron rescatarlo, pero lamentablemente no pudieron salvarlo.

La hermanastra de la víctima contó ante los efectivos de la Comisaría 12 de El Bolsón que el joven no se había sentido bien en los últimos días: “Tenía dolor en el pecho y en la cabeza”, dijo. No obstante, aclaró que no sufría de problemas cardíacos ni estaba medicado, según publica Infobae.

El cuerpo del adolescente de 17 años fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Bariloche a los fines de que este lunes se realice la autopsia y así establecer la causa de muerte.

La causa se investiga como muerte dudosa y la encabeza la fiscal Daniela Ortiz.

Roxana, amiga de la familia del joven, contó a ADNSUR en relación a la familia que “ellos están devastados. Viajaron en dos vehículos para llevar ayuda a los damnificados en Epuyén”, resaltó al contar los motivos del viaje de la familia.

“Están en shock y queremos ayudarlos”, contó, e indicó que se inició una colecta para reunir los fondos necesarios para realizar el traslado del cuerpo hacia la ciudad petrolera.

En horas de la noche del domingo, se conoció que se reunió la totalidad del dinero para poder afrontar los gastos del traslado y por ello, se cerró la colecta.

