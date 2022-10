Mosaiquismo: las obras que "visten" Rawson y otras ciudades con color, intensidad y belleza

Históricamente, las obras en mosaicos fueron una forma de arte popular en varias culturas alrededor del mundo. Los primeros mosaicos conocidos fueron hallados en un templo mesopotámico que data del tercer milenio A.C. Estaban compuestas de marfil, conchas y piedras. Estas piezas decorativas y abstractas sentaron las bases de mosaicos realizados miles de años después en la antigua Grecia y el Imperio romano.

Desde el siglo IV y hasta el Renacimiento, los mosaicos aparecieron en basílicas católicas de toda Italia. Estas obras etéreas de vidrio adornaban los techos y los pisos y típicamente representaban santos y otras figuras bíblicas.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Los mosaicos también son un elemento básico de la arquitectura islámica, que se volvió muy popular entre los siglos VII y VIII. Estas obras a menudo presentan formas geométricas repetidas, colores vivos y patrones ornamentales, y aparecen tanto en el interior como en las fachadas de los edificios.

Como herederas de una historia milenaria, ancestral y apasionante, un grupo de personas se involucra en las obras en mosaico que engalanan nuestras ciudades con un impacto visual y una belleza cautivantes. Este tipo de materiales resulta muy nobles y soportan las inclemencias de las condiciones meteorológicas en la Patagonia que permiten que se puedan colocar en los espacios públicos.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

En diálogo con ADNSUR, la mosaiquista de Rawson Florencia De Benito explicó que “el arte del mosaico consiste en realizar una obra con azulejos, porcelanato, cerámicos, piedras, esmalte y vidrios que se pegan uno al lado del otro sobre una superficie (cemento, madera, chapa) con la intención de transmitir una historia”.

Hizo el examen de ingreso con lenguaje inclusivo: le pusieron un "une"

“Es una técnica milenaria y es el medio en el que me siento más cómoda para expresarme y en el que encuentro mi identidad. En los últimos años, hubo un avance por la tecnología y las características de las herramientas que permiten que podamos cortar cada material con nuestro mejor criterio para contar mejor una historia”, valoró.

“Mis obras tienen mucho color por el impacto en las emociones que generan en las personas. Los materiales tienen mucho color y permiten que uno pueda transmitir lo que lleva adentro”, expresó. “Cualquier persona con las técnicas específicas y los talleres puede llegar a realizar obras en mosaicos”, aclaró.

El próximo jueves es feriado nacional: ¿Será "puente" y se convertirá en fin de semana largo?

“Este trabajo demanda muchas horas. En mi caso, me dedico a esto en los tiempos libres porque trabajo a la mañana en la provincia, a la tarde como arquitecta en obras particulares, doy clases de mosaico y tengo una familia con mi marido y 2 hijas. Esto me apasiona y me doy el espacio para hacer las obras”, afirmó.

“Por lo general, me acompañan 10 a 15 personas para realizar los Murales. Es una comunidad amplia, comprometida y que continúa creciendo. Doy clases y la gente se va sumando y todo va creciendo”, precisó.

Cuáles son los artefactos que te llevan a superar los 400 kw/h por mes y qué recomiendan los expertos para ahorrar consumos

“Me acerqué al mosaico porque tenía la necesidad de sentirme bien. Muchos mosaiquistas te van a decir lo mismo. Te encontrás en meditación, trabajando con color y le hace bien a la cabeza y al ánimo”, reveló.

“Me acerqué a la idea de hacer el primer mural de la ballena en Puerto Madryn con la profesora Mónica Pira. Ahí pude vivir lo que es un Mural colectivo para compartir esta gran pasión. Nunca más dejé de capacitarme”, destacó.

Obras en la zona

“A lo largo de las clases en Rawson, Trelew y Gaiman surgió la posibilidad con Andrea James (otra mosaiquista reconocida en la zona) para hacer el Isologo en la plaza de Gaiman. Luego la comunidad religiosa me pidió un mural en el túnel de la ciudad. Seguimos en la escuela de Bryn Gwyn y en el homenaje a Juan Carlos Segura”, repasó.

Evalúan cobrarle un arancel a extranjeros que se atienden en el Hospital

“Mientras tanto surgía el proyecto de las ‘gaviotas’ de Playa Unión con Marita Demichele y Menena Pratolongo porque queríamos hacer un murete con 60 gaviotas y terminaron siendo 200 porque participaron artistas de otros lugares del país e incluso del exterior como Uruguay, Chile y Brasil. Fue un trabajo enorme que nos trajo mucha satisfacción”, subrayó.

Delincuentes engañaron a un banco y vaciaron la cuenta de un cliente: la entidad no quiere devolverle la plata

“A lo largo de este proceso, surgieron otros murales como ‘El Principito’ en el Hospital ‘Santa Teresita’ de Rawson y sobre Malvinas en la Radio Municipal (que ADNSUR transmitió en VIVO el último 2 de abril). Continuamos con el logo de los Bomberos, el banco de la ex ministra de Educación Mirtha Romero y en mi casa particular”, agregó.

Aparecieron miles de “peces pene” en una playa

Le tocó la figurita de Messi, pidió un auto a cambio y le ofrecieron un terreno

Participación en un evento nacional

“Dentro de la posibilidad de mejorarme con mis trabajos, surgió la posibilidad a través de mosaic.site.art de participar porque hicieron un evento en Capital Federal y convocaron a los artistas del mosaico para que presenten una obra inédita que teníamos que atravesar a los jurados de Buenos Aires, Brasil, Canadá y Grecia. Fui seleccionada para participar y me generó mucho orgullo y satisfacción. Estuve en la inauguración. La muestra va a seguir hasta el 10 de octubre en la galería ‘Jorge Newbery”, enfatizó.

De cuánto será el aumento para jubilaciones y asignaciones familiares

Próximos proyectos

“Soy una bendecida. Cuando empecé con el mosaico, siempre me convocaron para hacer proyectos y uno nunca se niega. Ahora estamos con un proyecto en una plaza en Playa Unión, otro dos más para los Bomberos. Mi gran proyecto es traer una presentación de las obras en mosaico para Rawson dentro de los próximos 2 años”, anticipó.

Habrá multas de hasta $7.600 para los padres que no vacunen a sus hijos

Paso a paso: Cómo pueden los jubilados y pensionados acceder gratis a una computadora o tablet

“Los materiales del mosaico son nobles, la técnica es milenaria, no requiere mucho mantenimiento y –por eso- se utiliza en el arte público, las disfrutamos todos y le da identidad al lugar. Todo eso jerarquiza a esta técnica”, aseguró.

“Todo esto me permite ser feliz y encontrar una forma de expresión a través del mosaico del color y de la forma para compartir momentos con la gente. Este universo del mosaico me da mucha felicidad. Los invito a que se sumerjan en el mundo del mosaico”, completó la mosaiquista Florencia De Benito de Rawson.