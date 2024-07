Monitorean iceberg que apareció cerca de Ushuaia: hay siete bloques de hielo flotando sin rumbo

Un buque pesquero argentino reportó el pasado 22 de junio, la presencia de un iceberg cerca de la costa de Ushuaia, en Tierra del Fuego y dieron aviso inmediato a Prefectura Naval Argentina (PNA), que inició un operativo de seguridad de la zona y aconsejó navegar con precaución por el sector.

Se realizó un acercamiento a la masa de hielo durante este fin de semana, y se pudo establecer que hay siete témpanos flotando sin rumbo, a unos 300 kilómetros en línea recta de la capital fueguina y relativamente cerca de las islas Malvinas, según publica Infobae.

El iceberg todavía no llegó a ingresar al Canal de Beagle, sino que flotó frente a la Isla de los Estados. El último viernes el guardacostas GC-189 Prefecto García realizó un patrullaje por la zona donde había sido reportado.

Se detectó que actualmente hay siete bloques de hielo que flotan sin rumbo en las aguas del océano Atlántico Sur, cuyas medidas oscilan entre los 505 metros de longitud y 250 metros de ancho.

El personal de Prefectura monitorea de manera electrónica a través del Sistema Guardacostas, una plataforma tecnológica que cuenta con imágenes satelitales de tipo SAR (Radar de Apertura Sintética, en español), provistas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

El científico e investigador superior en geología del Conicet en Tierra del Fuego, Jorge Rabassa,reconoció que habría al menos dos posibles explicaciones de la aparición del iceberg en ese lugar. “Lo menos probable es que se trate de un témpano generado por una lengua glaciaria flotante desde los Andes chilenos”, dijo el investigador.

Mientras la otra posibilidad es que, según detalló el experto, “podría ser un témpano originado en un glaciar de la Península Antártica o de las Islas Shetland del Sur, pero implicaría que hayan soplado vientos muy fuertes con orientación oeste-sudoeste”, comentó Rabassa.

Y en este marco, sostuvo “Es lógico que se haya dado el alerta para los barcos cercanos para evitar choques”.

“No es raro que aparezcan icebergs en la zona, especialmente en invierno cuando la temperatura del mar es baja. Por el tamaño no es uno de los iceberg que se haya monitoreado. Solo se monitorean los más grandes. Por lo cual, no sabemos de qué parte de la Antártida viene”, reconoció por su parte Lucas Ruiz, doctor en ciencias geológicas e investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), del Conicet en Mendoza.