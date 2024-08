El presidente Javier Milei entregó nuevamente la Medalla de Combatiente de la Guerra de Malvinas a un veterano, luego de que esta fuera robada anteriormente.

Alejandro Diego, quien se encontraba en la Casa Rosada junto al mandatario, recibió una medalla que le habían llevado durante un hecho delictivo, lo que generó una emotiva reacción y terminó abrazando al liberal-libertario.

Desde el Gobierno publicaron un mensaje refiriéndose a lo acontecido este martes: “El Presidente Javier Milei sorprendió al veterano Alejandro Diego al entregarle nuevamente la Medalla de Combatiente de la Guerra de Malvinas, después de que le fuera robada en un acto delictivo la originalmente otorgada por el Presidente Carlos Menem”.

Diego le manifestó al presidente: "soy veterano de Malvinas, me dieron varias medallas, entre ellas la del Congreso que es esta y en un secuestro virtual las perdí todas", lamentó. Y añadió: “entonces le dije a mi señora: 'Perdí la condición de veterano porque a los desfiles no voy a ir con medallas. Si bien todos saben que soy veterano, no tengo esta medalla que me distingue'. Entonces, un amigo de México compró una medalla y junto con mi señora arreglaron para que me la entregue el presidente Javier Milei”, relató.

"Te la buscaron y te la entregaron. Correspondía que te la entregue el Presidente", concluyó Milei.