Las redes de Comodoro Rivadavia se hicieron eco del caso de una perrita, que a raíz de varios problemas en su salud y abandono, buscaba un hogar definitivo.

La perrita fue rescatada por profesionales de Veternaria Roca, que le brindaron el tratamiento de urgencia necesario para sobrevivir, ,a tuvieron en la clínica 3 semanas pero ya no podían brindarle el espacio necesario.

Los profesionales comenzaron una campaña en las redes para encontrar una familia que la adopte y le de mucho amor: la encontraron, y esta nueva familia le puso como nombre “Milagros”.

"No tiene tránsito ni fue adoptada": desde una veterinaria de Comodoro piden un hogar definitivo para una perrita

Una mujer compartió las fotos de la nueva vida del animal, rodeado de cariño, afecto y el calor de una familia definitiva.

"Hoy llegó Milagros a nuestras vidas, después de una triste historia de abandono, indiferencia y tristeza tiene un hogar donde le daremos todo el amor que se merece!!! Vas a ser muy feliz Mili, ya no vas a sufrir más".

No solo quiero presentar a Milagros con este posteo, quiero pedirles un favor: no duden en abrir su corazón, que adoptar te da muchas satisfacciones emocionales, te engrandece el alma y el corazón y por sobre todas las cosas le das una oportunidad a un ser que tiene sentimientos. No compres, adopta!!!, finalizó expresando con mucha emoción la nueva mamá de Milagros.