La actriz Mica Vázquez reveló detalles de lo que fue su vínculo amoroso con Fernando Gago hace tiempo atrás, cuando el futbolista jugaba en el Real Madrid.

Allí brindó detalles de por qué se separó del actual DT de Racing, y expuso varios trapitos al sol del momento en el que fueron pareja.

“Estuve 4 años viviendo con Fernando Gago y me fui a vivir a Madrid por él. ¡Yo siempre fui muy pasional! Tenía 19 años”, aseveró, en el ciclo de Andy Kusnetzoff.

“Terminamos bárbaro… No, fue una relación difícil. Es difícil estar con un futbolista. Por suerte en ese momento no había Instagram, sino lo que hubiera sido…”, arrojó, sobre el ex de Gisela Dulko.

¿Sufrió el karma?: Mica Vázquez reveló que Gisela Dulko fue la tercera en discordia mientras estaba de novia con Fernando Gago

“Yo estaba totalmente enamorada de él”, contó. “¿Y por que te separarse?”, indagó el animador, “¡Porque me cag… con media Argentina y con media Europa!”, replicó Vázquez entre risas.

“Mis viejos me decían que no, y yo después hacía lo que quería. Desde los 12 años viajando con Cris Morena con giras, imagínate. Él tenía dobles relaciones", sentenció.