El gremio de la Asociación Gremial Médica de Chubut ya había lanzado un paro de 48 horas para el lunes 22 de julio, pero quedó en suspenso ante la instancia de negociación convocada por la Secretaría de Trabajo. Sin avances en la reunión de este lunes, ahora habrá un nuevo encuentro la semana próxima:

“Esperamos que pueda asistir el secretario de Salud -dijo Néstor Yapura, en referencia a la ausencia del doctor Sergio Wisky en la primera audiencia-. Hasta ahora nos dan la razón en lo que pedimos, pero no hay ninguna propuesta concreta”.

“Están dilatando los tiempos porque no hay ninguna propuesta concreta -dijo el referente gremial- y ya quedamos que, si no hay una solución en la reunión del martes 6 de agosto, vamos a retomar las medidas de fuerza”.

El reclamo se vincula al pago de los niveles que responden a ítems salariales de los profesionales médicos, que para la zona sur se pide una base de pago de niveles 3 y 4 para todas las especialidades, lo que significaría una recomposición del 35%.

El descontento en la zona de influencia de Comodoro Rivadavia creció porque no están percibiendo esos ítems salariales y si bien hay un compromiso de pago retroactivo, los profesionales cuestionan la pérdida del poder adquisitivo por la inflación vigente en cada mes que no se cobra.

“No es una mejora salarial, sino simplemente el blanqueo de horas que antes se pagaban en negro. Estamos pidiendo el nivel 3 para todos los médicos de la provincia, de todos los niveles -planteó Yapura, en diálogo con Actualidad 2.0- y para el área programática sur, pedimos entre niveles 3 y 4, por el mayor costo de vida de esta región. Hoy un nivel 3 serían 500.000 pesos y un nivel 4, unos 350.000 pesos”.

“SI ALGUIEN CREE QUE 2 MILLONES DE PESOS POR MES ES BUEN SUELDO, DEBERÍA VIVIR UN MES EN COMODORO”

Yapura criticó que la discusión se haya prorrogado por una semana más y advirtió que cuando se encuentren el martes próximo, “los médicos ya van a tener los recibos de haberes y van a estar más enojados”.

Consultado sobre los dichos del secretario de Salud, cuando afirmó que el 65% de los médicos de la provincia cobra salarios de 2 millones de pesos por mes o más, además de que sólo un bajo número, del 5%, percibe ingresos inferiores a 1 millón de pesos “por 4 horas de trabajo”, Yapura refutó esos dichos:

“Lo que no dice Wisky es que el básico es de 350.000 pesos y que se llega a 2 millones de pesos con esos ‘pooles’ ilegales, o sea que si alguien se enferma ya no los cobra. Que unos pocos médicos no lleguen a la canasta básica ya es algo grave -afirmó-. El salario médico en la provincia, sobre todo en el área programática Sur, tiene que ser competitivo, porque los colegas se están yendo. La provincia sale a buscar médicos, pero no cuida a los que tiene”.

En el mismo plano, afirmó, “si alguien cree que por ganar 2 millones de pesos de salario sos millonario, está equivocado, debería venir a vivir un mes a Comodoro Rivadavia y ver el costo de vida. Donde hay colegios que cobran entre 300.000 y 500.000 pesos por pibe, o los alquileres rondan entre 600 y 900.000 pesos, no hay que dar muchas explicaciones”.