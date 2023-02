Este sábado apuñalaron a “Barbi”, una perrita comunitaria de Km.3. Vecinos de la zona lograron llevarla a la veterinaria Huesos, pero no pudo resistir y falleció en horas de la tarde.

Según informó la Asociación Vecinal del barrio Mosconi, “Barbi” fue encontrada este sábado al mediodía muy herida en la calle Comodoro Py al 406.

De inmediato, un grupo de vecinos la llevó a la veterinaria Huesos donde confirmaron que la perrita había sido apuñalada.

Allí, la operaron de urgencia y le sacaron 2.5 mts de intestino, pero tuvo un paro cardiorrespiratorio y falleció.

En las redes sociales muchos se hicieron eco del caso y piden colaboración a la comunidad para dar con el responsable de este delito.

“Hoy mataron a Barbi de una puñalada. Una perra comunitaria de Km.3, amada por muchos. Una perra muy cariñosa, buena por dónde la mires, que a veces te compartía sus botellitas de plástico en Área Central, te hacía gracia en la playa para que le rascaras la panza o simplemente te hacía compañía”, escribió en Facebook una de las rescatistas de Barbi.

Y agregó: “Es un día muy triste para la comunidad mascotera. Ella no eligió vivir en la calle. Las escasas políticas públicas en favor de ellos son el resultado de tantos perros en su misma situación o peor. A pesar de todo eso ella no se merecía morir así, en manos de un HDP mal parido. Aunque en éste país no hay justicia para los animales, la justicia divina siempre llega”.

Finalmente advirtió a los vecinos que “hay un asesino suelto” y pidió información para dar con él.