El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, advirtió que “la vida no tiene precio”, al cuestionar las últimas declaraciones de la diputada electa de La Libertad Avanza (LLA) Diana Mondino, quien había definido a un supuesto mercado de órganos como “fantástico”.

"Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más. La vida no tiene precio", expresó Massa desde sus redes sociales.

El ministro y candidato salió así al cruce de las últimas declaraciones de Mondino, eventual canciller de un gobierno del candidato presidencial Javier Milei, y quien había señalado que "el mercado de órganos es algo fantástico aunque la gente crea que la van a cortar en pedacitos".

"Mercado quiere decir transacción. Por ejemplo, una persona que no conozco me puede donar a mí y hacer una cadena de favores", había planteado Mondino en declaraciones a Radio La Red.

La postura de Mondino ya había sido definida en los últimos meses por Milei, quien había considerado en declaraciones periodísticas que la venta de órganos sería "un mercado más".