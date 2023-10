Massa aseguró que para Milei y Bullrich las personas discapacitadas "no tienen lugar en nuestra sociedad"

El candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, compartió un acto con Agustín Rossi, compañero de fórmula y además de criticar a la oposición, también hizo mención de la situación actual de las personas discapacitadas, adelantando que buscará favorecerlos de cara a la inclusión laboral si es elegido como presidente.

"Lo que se discute en estas elecciones es inclusión o exclusión. Si hay un Estado que abrace, que abriga, que cuida y protege o un Estado que te abandona a la suerte del mercado", indicó Massa ante los diferentes tipos de políticas que presentan sus competidores en caso de ganar el 22 de octubre o ante un eventual ballotage.

Massa anunció que enviará un proyecto de una nueva moneda digital al Congreso: de qué se trata

Resaltando el tema presentado este miércoles referido a “Patria es inclusión”, Massa dijo: "tenemos la oportunidad de poner en la discusión de la agenda electoral de la Argentina que se viene, el tema discapacidad", manifestó el funcionario ante la gran chance de ser el victorioso casi a fin de mes.

En esta misma línea, Massa sostuvo que tanto Milei como Bullrich tienen en sus propuestas “descartar” a las personas con discapacidades, interpretando que para ellos "no tienen lugar en nuestra sociedad".

Glinski anunció que la semana que viene comienzan los trabajos de Vialidad Nacional en la Ruta 40

"Cada vez que un argentino necesite la protección del Estado, ahí vamos a estar", indicó el también ministro de Economía.

"Queremos compatibilidad porque entendemos que es la mejor forma de abrir el paso al mundo del trabajo a las personas con discapacidad. No me vengan con que es gasto nuevo porque el gasto está. Es inclusión, es integración, es construir una patria donde el otro me importa", finalizó el candidato a presidente de Unión por la Patria a 18 días de las elecciones.