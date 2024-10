María, una mujer de 66 años, cumplió su sueño de obtener el DNI

María, una neuquina de 66 años nacida en Carri Lil, expresa la alegría y liberación que siente al haber podido obtener su DNI. “Vivir sin DNI fue muy feo. Yo quería hacer un trámite y no podía. Muchas veces mis amistades me invitaban a viajar a Chile y no podía salir del país”, comenta con nostalgia. Su historia se vuelve emblemática en el contexto de un proyecto del Registro Civil que se despliega en comunidades mapuche y áreas rurales cercanas a Junín de los Andes, facilitando el acceso a trámites esenciales.

Desde el 14 hasta el 31 de octubre, la Oficina del Registro Civil en el Hospital de Junín de los Andes implementó un cronograma específico para asistir a quienes residen en zonas remotas. Este servicio utiliza postas sanitarias del hospital, garantizando la conexión a internet necesaria para realizar los trámites, y la atención es por orden de llegada, desde las 10 hasta las 15 horas.

María nunca había sido registrada, a pesar de sus esfuerzos por obtener claridad sobre su situación. “Muchas veces le pregunté a mi mamá y ella me decía que estaba registrada, pero tras la muerte de mi papá, no pude comprobarlo. Fui a un juzgado y revisaron todo; yo no figuraba”, relata.

Hoy, al mirar su billetera y ver su DNI, no puede creerlo. “A las personas que no lo tienen, les digo que se esfuercen una vez más, sin importar la edad que tengan, que usen este servicio para poder tener su DNI”, anima María con entusiasmo.

Su hija, Alejandra, también comparte su alegría por este logro familiar. “Algo que para muchas personas es sencillo para nosotros fue complejo. Estamos muy contentos porque tramitar el DNI de mamá fue muy ágil y hoy es un sueño cumplido”, expresa, reflejando la esperanza renovada que ha traído esta iniciativa.

Con información de Neuquén Informa bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.