Maderna admitió que en Trelew necesitan fondos de Provincia “para el funcionamiento de los servicios”

“Estamos pidiendo para el funcionamiento de los servicios, no para pagar sueldos”, dijo este jueves por la mañana el intendente de Trelew, Adrián Maderna y de paso volvió a plantear sus quejas al Gobierno de la Provincia.

“Trelew no recibe absolutamente ningún fondo. Ya perdí la esperanza, creo que se ha convertido en una cuestión personal” declaró en una entrevista a Radio Chubut. Aunque minutos más tarde, aclaró que “yo no me estoy quejando que no recibo los aportes que reciben otras localidades”, evitando dar nombres al respecto.

Las declaraciones del intendente tienen que ver con la nueva crisis que vive la ciudad a raíz del conflicto desatado con la empresa de recolección de residuos Ashira que viene llevando adelante un servicio al 50% desde el viernes pasado, lo que derivó en la acumulación de basura en todos los sectores de la ciudad.

“Estamos en tratativas de poder acordar con la empresa. Hay una diferencia en las redeterminaciones, todos los meses (Ashira) plantea un monto determinado de acuerdo a la inflación”, explicó y por eso admitió que “necesitamos una ampliación presupuestaria para imputar los montos determinados”.

Reveló que a principios de este año “hablábamos de 40 millones de pesos” al mes para afrontar el pago del servicio, pero que con la creciente inflación esos montos se van incrementando “y no siempre contamos con los fondos necesarios para afrontar eso”, indicó. Y agregó que actualmente esos costos implican ya “80 millones mensuales. Estamos con una inflación muy alta”, describió.

Agregó en relación a las cuentas municipales que “tenemos una situación muy compleja”, por lo que “se hace difícil afrontar todos los compromisos”, aunque dijo que “vamos a estar llegando a pagar los sueldos justo”.

Sobre el conflicto con Ashira explicó que “teniendo en cuenta el convenio estamos un mes atrasados”, aunque reconoció que en lo referido a las redeterminaciones esa cifra asciende “a más de 100 millones de pesos por lo menos”. Por eso y especulando que no se pueda cumplir con ese compromiso “a fin de año podemos llegar a 600 millones de pesos”, dijo en relación a la posible deuda que se podría generar.

“Venimos con un atraso en la redeterminación que es real” admitió pero explico que “no podemos redeterminar si no tenemos ampliación presupuestaria”.

En tanto y consultado sobre cuándo podría haber una solución ante la falta de recolección de los residuos en la ciudad, que comienza a preocupar por un posible riesgo sanitario, Maderna afirmó que “esperamos que sea inminente” ya que confirmó que se está en negociaciones con la empresa. “Esperamos resolverlo en las próximas horas” dijo y recalcó que “estamos trabajando en la ampliación presupuestaria” para poder imputar esos montos.

En caso de no lograr un acuerdo adelantó que “tomaremos una decisión interna del municipio” al tiempo que afirmó que “esto se soluciona con plata”.

También afirmó que se analiza dar a conocer “un cronograma” de recolección de la basura “para comunicar a los vecinos”. Por último, declaró que “vamos a empezar a poder pagar, estamos tratando de pagar como podemos”.