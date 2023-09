Macri lanzó una dura advertencia contra Milei por una de sus últimas decisiones: qué dijo

Mauricio Macri reapareció en escena y fue para hablar de las versiones que vinculan a Javier Milei con Sergio Massa, ambos candidatos de diferentes partidos en la lucha por la presidencia.

El ex presidente afirmó que no es positiva dicha vinculación porque no sería favorable en cuanto a la obtención de votos al libertario que logró una gran elección en las PASO 2023.

“Lo he leído mucho en estos últimos días, creo que no le hace bien a Milei que la gente piense que tiene algún tipo de relación porque Sergio Massa representa todo lo que la Argentina tiene que dejar atrás: la mentira, el engaño, la irresponsabilidad”, indicó Macri buscando diferenciarlo del candidato de Unión por la Patria.

En esta línea continuó hablando del economista liberal luego de conocerse que mantendrá un acto en conjunto con Luis Barrionuevo el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra). El referente de Juntos por el Cambio dijo que si Milei busca postularse como “algo nuevo”, no debería “juntarse a hablar con Barrionuevo y fantasear un trabajo conjunto que tiene que ver con décadas de decadencia”.

En otras declaraciones, el ex mandatario reiteró su apoyo a Patricia Bullrich de cara al 22 de octubre. "Yo estoy acá, en Juntos por el Cambio. La que lleva el cambio al éxito y nos hace felices de que finalmente sí se puede será Patricia Bullrich, porque tiene experiencia y equipo. Si no, es volver a gobernar solo con un montón de gente que no te comparte ni se junta con vos", declaró.