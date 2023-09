Mauricio Macri cargó otra vez contra Sergio Massa de acuerdo a su candidatura presidencial en plena hiperinflación y no dudó en responsabilizarlo por la actualidad económica y la emisión de moneda.

El ex mandatario fue entrevistado en el canal Todo Noticias y tocó diferentes temas, pero el central apuntó a criticar al candidato de Unión por la Patria por el preocupante momento en uno de los temas que más le importa a los argentinos.

“De la PASO para acá, el país entró a acelerar hacia la hiperinflación y el caos. Massa es un irresponsable, un cínico y acaba de mandar un presupuesto que no quiere que se trate, en eso Milei lo ayudó”, comentó Macri, sumándolo al diputado libertario por “apoyarlo”.

En este sentido y tras la derrota del oficialismo, el ex presidente dijo: “(Massa) contradice todo lo que mandó en el Presupuesto y por horas fue quemando naves, él lo sabe y es perverso. En cada esquina va sumando una mentira y dejó en ridículo internacional a gente del FMI”, manifestó.

Sin mencionarlo a Alberto Fernández, Macri fue duro contra el actual gobierno y lanzó: “este gobierno es el peor de la historia. Los votantes, tanto de Bullrich como de Milei, deben ver quién hace el cambio realidad”.

En conclusión, el ex presidente se refirió a los meses restantes de la presidencia actual. “De acá a que entreguen el gobierno no sé cómo van a hacer. Massa regala cosas que no tiene. Están desquiciados intelectualmente”, cerró.