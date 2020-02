CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - En el marco de una agenda regional impulsada por los referentes políticos de la Cuenca del Golfo San Jorge, el intendente Juan Pablo Luque mantuvo distintas reuniones en Buenos Aires con los ministros de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo; y de Turismo y Deporte, Matías Lammens, a fin de gestionar avances para Comodoro y proponer nuevos proyectos.

En este sentido, el intendente se refirió al importante encuentro que mantuvo con el ministro Gabriel Katopodis y manifestó que “con esta reunión teníamos muchas expectativas porque queríamos proponer los distintos proyectos que generamos en materia de obra pública y analizar el futuro de las que quedaron pendientes en la gestión del gobierno nacional anterior”.

Las gestiones iniciaron en la Casa Rosada, donde los intendentes; el diputado Santiago Igón; y los senadores por Chubut, Alfredo Luenzo, Mario País y Nancy González, fueron recibidos por el vicejefe de asesores, el comodorense Julián Leunda, uno de los promotores de la agenda nacional; y por el secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, Fernando “chino” Navarro.

Entre los temas que se trataron en las diversas reuniones, se encuentran la finalización del acueducto de Sarmiento, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia; la doble Trocha de Ruta Nacional N° 3; el Estadio Centenario; la segunda etapa del aterrazamiento del cerro Chenque, entre otras. “Estas son obras que históricamente venimos discutiendo, aunque nos centramos en la culminación de aquellas que ya estaban iniciadas y otras que comenzaron en la gestión de Cristina y que las paralizó el gobierno de Mauricio Macri y que este gobierno las tiene que recuperar”.

La repotenciación del acueducto: una de las prioridades planteadas

Una de las reuniones importantes que estaban programadas fue la mantenida con los directos del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA). Al respecto, Luque confirmó que “hasta el momento no avanzamos con plazos concretos, pero tuvimos la posibilidad de reunirnos con las áreas a fin de retomarlas, especialmente la obra de repotenciación del acueducto. Por este motivo le solicité al gerente de Recursos Hídricos de la SCPL, Gerardo Couto y al secretario de nfraestructura y Obra Pública, Maximiliano López, que viajen con nosotros”.



Respecto a la reunión con ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), Luque sostuvo que “se habló sobre un problema inmediato a solucionar y es el mantenimiento de los motores worthington que son los que permiten que el acueducto bombee y corren el riesgo de paralizarse dejándonos varios días sin agua. Ante el planteo, el presidente del Ente nos confirmó que nos bajarán los fondos para mantenerlos de aquí al próximo verano”.



Asimismo, afirmó que se avanzó con el intendente de Sarmiento por el conflicto con los superficiarios por la traza de la obra del acueducto: “Con Sebastián Balochi trabajamos para tener la autorización para pasar, un compromiso que había con superficiarios de los campos por donde pasa el acueducto y que no han cumplido. Ojalá se cumplan porque será un nuevo problema si logramos destrabar la obra y los superficiarios no autorizan que se desarrolle el trabajo”.



La agenda incluyó reuniones con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, para la llegada de la “tarjeta social” a Comodoro que es inminente; y con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, en la que se trataron temas referidos a los residuos sólidos urbanos, energías alternativas y campañas para el cuidado del medio ambiente.



Durante la jornada del miércoles, el intendente también se reunió con Santiago Álvarez, ejecutivo de Asuntos Corporativos, Comunicación y Marketing de YPF; y Santiago Carreras, gerentes de Asuntos Corporativos y Comunicación.



Presentación del Ente Comodoro Turismo



En otro orden, el secretario de Hacienda y presidente del Ente mixto Comodoro Turismo se reunió con el ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens.



“Le contamos el objetivo del Ente para el cual fue creado y quedamos en trabajar en conjunto. Nos confirmó que puede haber algunas líneas de financiamiento para emprendimientos turísticos, lo cuál sería muy importante para impulsar el turismo en la región como queremos hacerlo”, explicó Issa.



Avance con las obras hídricas y rutas



Por su parte, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Maximiliano López se refirió a las obras más importantes para la ciudad. Manifestó que “priorizaremos las obras por sectores como por ejemplo los pluviales que son obras grandes y millonarias. Con la finalización de la primera etapa podríamos resolver la situación ante la presencia de 70 mmm de lluvia; mientras que continuaremos avanzando con las otras etapas de los pluviales y los reservorios”.



Por otro lado, durante la reunión con el gerente de Vialidad Nacional, Jorge Ruesga, también hubo avances significativos. “El intendente, también nos solicitó que prioricemos las obras de vialidad y esperamos tener una pronta respuesta, sumado al acompañamiento de los senadores y diputados nacionales para que voten el presupuesto”.



“Tenemos la necesidad de reformular la situación de la Ruta Nacional N° 3 en zona urbana, la autovía Comodoro-Rada Tilly y la circunvalación, obra que tiene el proyecto técnico autorizado. Además, le solicitamos la conexión con ruta 3 y26 al camino Juan domingo Perón por abajo”, concluyó López.



Por último, el funcionario también dejó el proyecto de circunvalación y frente costero para ser analizado. “En 10 días vuelven a llamar para revisar cuestiones legales y técnicas, a fin de avanzar al menos en tramos cortos este año”