COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El municipio lleva adelante más de 70 obras en los diferentes barrios de la ciudad para dar respuesta a necesidades de la comunidad en distintos rubros. “La obra pública es una de las demandas más importantes por parte de la gente y gracias a que se cuidan las finanzas desde hace varios años, este municipio puede responder”, sostuvo el intendente Juan Pablo Luque y afirmó: “Estamos haciendo obras que merecen los comodorenses”.

Al mismo tiempo, el mandatario comunal reconoció que “al no recibir obras por parte del gobierno provincial, por la situación crítica que vive la provincia, sumado a los 4 años que prácticamente fuimos postergados por el gobierno de Macri, nosotros nos vemos obligados a cubrir muchos frentes porque la gente lo necesita y lo exige”. “De todas maneras – advirtió-, no vamos a dejar de solicitar lo que Comodoro merece con todo lo que aporta y esta semana estaremos viajando a Nación para gestionar con este gobierno federal las obras hídricas que no hizo el anterior y que es imposible concretar con presupuesto municipal”.

Repavimentación y bacheo: respuesta a una de las grandes demandas

En cuanto a la infraestructura local, se están ejecutando obras en distintos rubros: viales, de saneamiento, salud, pluviales, muros de contención, edificios municipales, gas, espacios públicos, agua y de deporte.

Paseo costero

En materia vial, se llevan adelante obras por más de 150 millones de pesos que refieren a pavimento, bacheo y cordones cuneta que benefician a los barrios: Centro, General Mosconi, Industrial, Juan XXIII, Pueyrredón, Roca, Presidente Ortiz, Don Bosco, Restinga Alí, Astra, Las Orquídeas, Pietrobelli y Máximo Abásolo. “Una de las obras viales más importantes es la que estuvimos recorriendo esta semana, la repavimentación de av. Chile y av. Roca que estaban muy afectadas. La gente de toda zona sur va a disfrutar de ese cambio”, reconoció Luque. Mientras que en zona norte, se está aplicando la recuperación del asfalto a través de un sistema novedoso de tratamiento preventivo que prolonga la vida útil del pavimento de hormigón y evita que se formen nuevos baches. “Con esto se reduce el costo de reparación en más de un 300%, optimizando el presupuesto municipal”, agregó.

Obras que mejoran la calidad de vida y hacen crecer a la ciudad

El secretario de Infraestructura y Obra Pública, Maximiliano López, hizo un repaso por los distintos rubros y las obras más importantes en ejecución. En materia de saneamiento, por ejemplo, destacó “el encauce del arroyo Belgrano en la zona de barrio Castelli, con equipos municipales”.

Para las áreas de salud y deporte se están realizando obras emblemáticas: el centro de día en zona sur con una inversión de más de 20 millones de pesos; y el hotel deportivo en km.3, con una inversión de más de 75 millones de pesos que va a permitir alojar a más de 120 deportistas, son los ejemplos más claros.

Asimismo, se realiza un mantenimiento intensivo de pluviales con más de 50 personas destinadas a este trabajo en los distintos barrios de la ciudad. Además, se realiza la obra de desagüe pluvial y alcantarilla en barrio Malvinas.

En cuanto a los servicios públicos, hay 10 obras de gas en ejecución, entre las cuáles el secretario destacó “la finalización de una red de gas en barrio Restinga Alí; y la continuación de las obras en los barrios René Favaloro, Presidente Ortiz y Las Orquídeas que en su conjunto benefician a más de 200 familias de la ciudad”. En lo que refiere a infraestructura para la provisión de agua, resaltó “el subacueducto que está en ejecución en el barrio Abel Amaya y el subacueducto que va a alimentar la Fracción 14, además de la red que se está terminando en barrio Las Orquídeas y una red de agua en Ciudadela”.

Por último, el mejoramiento y embellecimiento de espacios públicos son uno de las grandes premisas de la gestión. Hay 10 obras en ejecución, entre las que se destacan la obra del paseo costero de av. Ducós, desde el santuario de Schoenstatt hasta la estación de servicio en av. Yrigoyen; la recuperación del monumento a las Malvinas sobre av. Ducós; la plaza “20 de Junio” en barrio Stella Maris; veredas en los barrios Abel Amaya y Juan XXIII; la Plaza Mujica en km14; y la playa de km.3 en donde se acondicionaron las escaleras, el estacionamiento, juegos, iluminación y zonas de recreación como una cancha de beach vóley.