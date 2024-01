Lotocki rompió el silencio desde la cárcel y anunció que publicará un libro

Aníbal Lotocki se encuentra detenido en el penal de Ezeiza desde octubre de 2023. En las últimas horas, rompió el silencio tras las acusaciones que recibió y dijo estar en desacuerdo con tener que cumplir con prisión preventiva.

La justicia tomó la decisión de dictarle prisión preventiva luego de que Lotocki cambiara su domicilio sin previo aviso debido a los escraches que le hacían en su casa.

“Dijeron que hay riesgo procesal porque me mudé de casa y determinó esta prisión. Supongo que mi situación se podrá revertir en el transcurso de los próximos meses porque si no voy a tener que esperar el juicio (por la muerte de Cristian Zárate) acá”.

“No esperaba este presente, no estaba en mis planes. No me parece algo justo hacer una prisión preventiva sin tener ningún tipo de condena. No debería esta acá”, aseguró el médico acusado de mala praxis por la muerte de Silvina Luna.

“La cuestión es que si soy absuelto, pagué un montón de tiempo de prisión siendo inocente”, agregó.

PUBLICARÁ UN LIBRO

“Cuando uno está encerrado tiene mucho tiempo para reflexionar. Tuve tiempo de hacerlo y de escribir un libro que estará listo para editar en los próximos meses. Creo que es momento de hablar. Yo nunca he hablado, no he sabido hacerme escuchar y creo que ese fue un gran defecto, porque dejé que se hablara mucho”, explicó.

En cuanto la relación que mantiene con otros detenidos, aseguró que es muy cordial: “Es un pabellón de buena conducta, es toda gente tranquila, humanitaria, muy gentil y generosa”.