COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Los feriantes de “La Saladita” de Comodoro Rivadavia piden a las autoridades municipales la autorización para poder reabrir sus puestos este fin de semana.

Ruth Torres, una de las referentes, aclaró que “somos entre 500 y 600 familias las que vivimos exclusivamente de lo que vendemos en La Saladita y en cuatro meses solo pudimos abrir un fin de semana”.

“Estamos esperando que el Municipio nos habilite, la semana pasada tuvimos una charla porque ya no tenemos ni para el colectivo y supuestamente querían que tengamos una venta online”, agregó.

Torres además recordó que en estos cuatro meses “se nos hizo muy difícil trabajar de manera online porque la mayoría no tiene vehículo y eso dificulta muchísimo poder salir a vender”.

Ante esta situación, los vendedores le solicitaron la semana pasada al Municipio que abra La Saladita este fin de semana “porque ya no dan más con el tema del bolsillo. Ya no es que viene el Día del Amigo o el Día del Niño, en este caso ya corre la necesidad del alimento”, dijo.

Por último, la feriante indicó: “le pedimos (al intendente) que este fin de semana se abra la feria, porque como fueron cuatro a verlos, si no abren, vamos a ir 500 a pedir respuestas. La situación no da para más. Queremos trabajar, no vivir del gobierno”, manifestó a FM La Petrolera.