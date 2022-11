“Una hora guardia en el sector privado se paga alrededor de 3.000 pesos, mientras que en el sector público es de 600 pesos y las guardias de urgencia pueden llegar a 1.200 pesos”, dijo el doctor Hernán Abad, participante del reclamo por recomposición salarial, que si bien fue una medida en todo el país, tiene especial repercusión en Comodoro Rivadavia.

El médico, que cuenta con dos especialidades, expuso la grave situación que se atraviesa en el ámbito de la salud pública, al referir que cada vez hay menos profesionales en distintas especialidades, debido a que éstas no tienen reconocimiento salarial.

“La mayoría de los aumentos que se dan en paritarias se aplican sobre ítems no remunerativos y distan mucho de la realidad de esta ciudad –describió Abad-; además, al no tener participación gremial, esto no alcanza a los profesionales de la salud”.

Al igual que otros colegas, reconoció que su sueldo es del orden de los 160.000 pesos sin horas guardias, lo que apenas estaría superando la canasta que define la canasta de la línea de pobreza en la ciudad.

“Esta situación está llevando al desarme de la salud pública, es imposible atraer gente con esos valores –enfatizó, en diálogo con Actualidad 2.0-. El sistema privado paga cifras 3 ó 4 veces superiores, como lo que pasa con las horas guardias donde se paga dos o tres veces más en el medio privado que en el público. Esto lleva a que mucha gente deje el sistema público y en dos o tres años puede tornarse inviable”.

Abad describió que la falta de reconocimiento salarial lleva a una desjerarquización de la profesión, ya que no hay incentivos para capacitarse o para realizar una especialidad, lo que provoca las dificultades para la atención en especialidades como Pediatría, Ginecología, Clínica Médica y cualquier otra rama.

“Yo soy especialista en Diabetes y en ese servicio somos sólo dos profesionales para atender a toda la ciudad, al igual que en los demás servicios. Esto explica por qué se ven las largas colas de gente esperando –afirmó-. En pocos años no se va a poder sostener el sistema público”.

Cuestionó además la compensación salarial mediante el pago de horas guardia, ya que “hay que considerar que la guardia es en sí misma una especialidad y no todos los médicos están preparados para hacerla. En esos casos, ¿cuál es el sueldo que se les va a ofrecer?”, cuestionó. “Estamos ante un lento vaciamiento de la salud pública”.

Desde Salud no se desconoce el retraso salarial, pero niegan que haya un “vaciamiento”

La ministra de Salud de Chubut, Miriam Monasterolo no desconoció la realidad: “Los sueldos del sector público no son competitivos ante la inflación y la realidad económica, pero no estamos vaciando la salud pública”, refutó en principio.

“Estamos convocando a una reunión para la semana próxima con los médicos y demás profesionales de la salud, para poder evaluar una propuesta de recomposición salarial”, anticipó la funcionaria, aunque no dio precisiones sobre el porcentaje que se podría ofrecer para avanzar.

Monasterolo reconoció que “hace unos años nosotros teníamos salarios más altos que el sector privado, pero hoy estamos por debajo, si bien hemos podido recuperar la posibilidad de cobrar en fecha y el día 5 de cada mes”.

“Nos cuesta mucho cubrir vacantes y guardias, porque están muy por debajo del sector privado –insistió-, pero hemos solicitado a la AGREMECH (Asociación Gremial Médica de Chubut) y las Areas Programáticas que dispongan dos profesionales por sector para la mesa de trabajo y discutir una propuesta salarial”.

Consultada sobre cuánto podría mejorar el salario de 160.000 pesos, respondió que “ese salario es para un médico ingresante, sin ningún tipo de adicional; es cierto que en provincias vecinas están ofreciendo 500.000 pesos, con dedicación exclusiva y bloqueo de título. Esto rige en Neuquén, Río Negro y La Pampa”.

En relación a la mejora que se ofrecerá, detalló que “estamos evaluando una propuesta que nos hizo AGREMECH, para modificar algunos adicionales, aunque esto no impacta sobre el básico”.

Admitió que también es difícil aspirar a equiparar con la oferta salarial de las mencionadas provincias, sin afectar el equilibrio económico de la provincia, pero aseguró que se va a trabajar para “intentar ir paulatinamente, acercándonos a esos números”.