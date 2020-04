COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – El secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Maximiliano Sampaoli, brindó una entrevista exclusiva a ADNSUR, para dar a conocer detalles de las nuevas medidas consensuadas con el gobierno provincial, en cuanto a la ampliación de servicios y profesiones que podrán comenzar a funcionar en la ciudad, como así también la implementación de la terminación del DNI para poder circular.

-¿Qué comercios se habilitan?

Sampaoli explicó que se habilitaron para trabajar a los cuentapropistas: todos aquellos oficios a domicilios (gasista, cañista, electricista, empleadas domésticas) oficios que trabajan en su propio taller, por ejemplo técnico o electrodomésticos, lugares que atiende su propio lugares (como peluquerías) y profesionales independientes (como escribanos, abogados).

“Todos estos quedarían habilitados a partir de este martes, sabemos que trae aparejado una mayor circulación de gente, por eso se aceptó la sugerencia de provincia de circulación por finalización de DNI, intentando buscar al mayor equilibrio en la ciudad”, afirmó el funcionario.

Todos los comercios ahora habilitado, solo podrán funcionar de 9 a 17 horas con horario corrido, con turnos cada media hora.

¿Cuándo rige la circulación por terminación del DNI?

Asimismo, Sampaoli señaló que lo que se ha consensuado es la restricción de la circulación del consumidor, por ello los lunes, miércoles y viernes podrán hacerlo las personas cuyos DNI finalicen en par. Y martes, jueves y sábado los de terminación impar. "Sabemos que esto contradice la postura del municipio de semanas atrás, pero en virtud del consenso y habiendo habilitados todos estos oficios, intentaremos esta semana corta ver si funciona el sistema de circulación pro número de DNI”, dijo.

Por lo que aclaró, que cualquier persona que quiera circular deberá tener en cuenta la terminación de su DNI, excepto quienes cuentan con permiso para ir a trabajar. “El uso del DNI rige desde el momento que salga el decreto, esperamos que sea mañana (miércoles)”, manifestó.

Cualquier persona que quiera circular, deberá tener en cuenta la terminación del DNI.

“En caso de no haber el resultado esperado, no habrá inconvenientes en buscar otro mecanismos que aseguren la circulación y no genere aglomeración de personas. No tenemos ninguna caso en la ciudad, ya fueron dados de alta, y aspiramos a seguir manteniendo esta situación”, manifestó Sampaoli.

¿Cuáles son los permisos que se deben gestionar para poder circular?

El secretario de Gobierno aseveró que todos deben circular con el permiso provincial, que se gestiona en https://www.tecuidamos.chubut.gov.ar/. Pero aclaró que en el caso de los trabajadores que ahora se sumaron a las excepciones, si bien esta la posibilidad del permiso provincial, también se debe contar con la oblea identificarioa de circulación a cargo de la Municipalidad.

“Se tendrá una modalidad para dar permiso de circulación para vehículos de delivery, y también estará habilitada para que trabajador independiente tenga su permiso”, dijo; y agregó que los mismos se deben tramitar en calle Rawson 1120. “El ciudadano más allá del permiso provincial, por estos días estará el control de la terminación del número de DNI”, aclaró Sampaoli.

-Transporte público

El funcionario advirtió que si bien se cuenta con escasa circulación en el transporte público: “Iremos evaluando partir de estas aperturas si se incrementa la cantidad de usuarios, veremos si habrá que aumentarla o no”, dijo.

Juncos gestiona para que puedan funcionar los colectivos entre Comodoro y Rada Tilly.

Y respecto del servicio de transporte Comodoro-Rada Tilly, indicó que “sabemos que el intendente Juncos está gestionado con provincia la posibilidad para que el transporte este habilitado en los próximos días, hay muchos trabajadores que viven en una localidad pero trabajan en otra”, afirmó.