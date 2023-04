Los fans del Noba aseguran que se escucha la voz en su tumba con un peculiar pedido

En las últimas horas, un video generó muchas reacciones en las redes sociales. Un youtuber compartió un registro recorriendo cementerios y en este caso visitó la tumba de El Noba en Florencia Varela.

La viralización de este contenido tiene una explicación: varios fanáticos aseguran que en la grabación se puede escuchar un mensaje del cantante que tuvo una trágica muerte el pasado 3 de junio.

“Abran”, afirman que habría dicho el intérprete de “Tamo Chelo” en el momento en que Sosa estaba leyendo una placa en su honor. Dicha psicofonía, que se puede oír de fondo y sobre la que muchos pusieron en duda su veracidad, generó un debate inesperado en TikTok y otras plataformas.

“Se escucha claramente la voz, espero que no sea editada. Si no está editada, por favor, oren por él, prendan una velita, ayuden a que su alma descanse en paz”, pidió una usuaria. Y otra aportó: “Con auriculares se re escucha la voz del Noba diciendo ‘abran’. Me agarró escalofríos”.

El cantante de cumbia murió el viernes de 3 junio después de permanecer 10 días internado en terapia intensiva en el centro de alta complejidad El Cruce - Néstor Kirchner. El joven había sufrido un accidente el 24 de mayo mientras manejaba en moto, lo que le provocó las heridas que desencadenaron su muerte.

Como se puede ver en el material que se difundió de las cámaras de seguridad en el momento del accidente, el artista conducía a alta velocidad cuando su vehículo chocó contra un Peugeot 308 de color blanco en la intersección de las calles Luis Braile y Solís.

Fuentes policiales precisaron que el conductor del auto permaneció en el lugar y realizó la llamada correspondiente al 911. Luego fue sometido a un control de alcoholemia, que dio “cero”.