COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) –Los dueños de gimnasios de Comodoro Rivadavia volverán a movilizarse este viernes, en reclamo por las restricciones del último decreto provincial- en el marco de la pandemia – que los imposibilita de poder trabajar.

Gustavo Morón, propietario del Gimnasio Stadium, manifestó que por ahora “hay una negativa total”, y explicó, que desde la última manifestación hubo reuniones diferentes “no hemos encontrado en ningún caso respuestas que nos parezcan serias ni convincentes”, dijo.

Asimismo, aseguró que antes de la manifestación del viernes pasado “ya nos habían cerrado y tuvimos reunión donde algún representante de la municipalidad nos dijo que esto sería por solo una semana. El lunes no se pudo abrir, no hubo respuesta, se estiró 15 días, y de ahí salió el nuevo decreto la gente de provincia vino con determinación de bajar persianas, y se nos estiró un mes, estamos en el quinto mes de no trabajar”, manifestó.

Morón además señaló que se expuesto en cada reunión, el trabajo del minucioso protocolo que se aplicó “veníamos trabajando bien, no ha incidido en la curva de contagio la gente que circula en los gimnasios, porque es mínima la gente que movemos”, dijo.

Y confirmó que mañana viernes habrá manifestación “para que el intendente nos defienda y encuentren otras vías de combatir la problemática, no somos un problema, somos agentes de concientización. No hemos podido conseguir reunión con el intendente, nuestro miedo es que se venza el decreto el día 15 y quieran continuar con las puertas cerradas para que ingresemos en el sexto mes de negocio no productivo, y pretenden que dos ayudas monterías podamos subsistir”, puntualizó.