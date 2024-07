El Consejo Provincial de Educación de Neuquén anunció una nueva medida que permitirá a los docentes renunciar voluntariamente al "Adicional al Desarrollo Profesional Docente". A partir de la medianoche del 26 de julio, los educadores podrán realizar este trámite de manera sencilla a través de una plataforma digital oficial.

El "Adicional al Desarrollo Profesional Docente" es un beneficio que se concede a aquellos docentes que no superen las tres inasistencias justificadas por trimestre, de las cuales solo dos pueden ser por mes. Este adicional representa un 15% de la asignación del cargo y está destinado a reconocer y premiar el esfuerzo y el compromiso de los profesionales de la educación en la provincia.

El beneficio se otorga automáticamente a los docentes que cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Sin embargo, ahora se ofrece la opción de renunciar a este adicional, permitiendo a los docentes que prefieran no recibirlo hacerlo a través del portal oficial interno (https://portalunico.neuquen.edu.ar/).

El rincón escondido de la Patagonia que parece sacado de un cuento de hadas

Es importante destacar que el adicional no implica ningún tipo de descuento en los haberes de los docentes que no renuncien a él. Se trata simplemente de un plus que se suma a los salarios, y no de una reducción en el salario base, expresaron las autoridades.

La ley que promulga esta medida es el Decreto Nº682/2024, y está dirigida al personal docente que desempeña funciones efectivas en la enseñanza, dirección, supervisión, orientación y colaboración dentro del sistema educativo provincial.