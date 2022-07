Los 10 cirujanos que habían renunciado al Hospital de Trelew deberán reincorporse este viernes a sus labores habituales, según indicó el director Cristian Setevich, quien ratificó que ya está vigente la prórroga de la emergencia del servicio durante seis meses, que los obliga a seguir prestando funciones.

"El servicio vuelve a estar garantizado desde el 1º de julio, la cobertura está asegurada, tenemos que llevarle tranquilidad a la comunidad", dijo Setevich quien a su vez marcó diferencias con la metodología "extorsiva" del reclamo de los profesionales.

A comienzos de esta semana, 10 cirujanos del Hospital de Trelew amenazaron con dejar de atender a los pacientes desde el jueves, debido a que entendían que habiendo vecido los plazos de la emergencia podían hacer efectivas las renuncias presentadas hace un tiempo.

Cirujanos amenazan con renunciar al Hospital de Trelew, pero Puratich confía en que llegarán a un acuerdo

No obstante, el ministro de Salud, Fabián Puratich, el martes negó el que esta situación pudiera darse y confió en que iban a solucionar el problema. La Legislatura prorrogó la emergencia de la cirugías del Hospital, que dejó sin efecto las renuncias.

Setevich repudió la forma de protesta de los cirujanos. "No estamos de acuerdo con el proceder, somos adultos, somos profesionales, y tenemos una responsabilidad muy importante con nuestra sociedad; no podemos estar de acuerdo con esta metodología para conseguir, gestionar o reclamar algo, no se puede utilizar como rehén a la sociedad", fustigó.

El conflicto de las renuncias surgió a la vez que la cartera sanitaria inició una auditoría de las cirugías que se realizaban en el hospital. "Mientras se estaba haciendo esa auditoría nos encontramos con la presentación de nuevas renuncias, lo que llevó a realizar nuevamente el decreto de emergencia", señaló el director.

En tanto, Setevich ratificó que esa auditoría ya terminó y será expuesta a la brevedad. "Estamos esperando el informe de la auditoría que ya está finalizada, lo van a hacer las autoridades del Ministerio de Salud, una vez que esté terminado nos van a hacer participar porque no tenemos un informe preliminar", concluyó.