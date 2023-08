Los "vientos huracanados" en Comodoro y Rada Tilly alcanzaron ráfagas de 154 km/h

Tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y gran parte de la zona costera de Chubut y Santa Cruz, padecen los fuertes vientos desde la noche del lunes.

Según se informó, en esta zona hubo un alerta roja que advertía sobre la presencia de “vientos huracanados” con ráfagas que superarían los 150 km/h.

El viento sopla con intensidad desde hace varias horas y se intensificó durante la madrugada de este martes, donde se registraron ráfagas que alcanzaron los 154 km/h, según pudo confirmar ADNSUR.

Alerta roja: se esperan "vientos huracanados" de más de 150 Km/h en Comodoro

Sin embargo, este martes al mediodía, bajó el alerta a naranja por vientos del sector oeste con velocidades entre 75 y 90 km/h, con ráfagas que pueden superar los 130 km/h.

“El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 75 y 90 km/h, con ráfagas que pueden superar los 130 km/h”, se explicó.

Se estima que durante la noche disminuya la velocidad de los vientos, pero sigue en vigencia un alerta amarilla: “El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 65 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100km/h”, se agregó.

La furia del viento en Comodoro dejó voladura de techos, postes caídos y una familia evacuada

BARRIOS SIN LUZ

De acuerdo a lo que informó la SCPL, la interrupción se debe a los fuertes vientos que se registran con ráfagas que han alcanzado los 154 km/h, mientras rige un alerta roja que afecta a la ciudad.

Según se detalló, el corte continúa y afecta a gran parte de la ciudad, en los siguientes barrios:

Quirno Costa, Isidro Labrador, Pueyrredón, Roca, José Fuchs, Ceferino Namuncurá, Stella Maris, Comipa, Gesta de Malvinas, Los Tres Pinos, San Cayetano, San Martín, Máximo Abásolo, Moure, Petroleros Privados, Humberto Beghin, Centro, Presidente Ortiz, 25 de Mayo, Pietrobelli, un sector de Jorge Newbery, antenas de Cerro Chenque, Km.3, Km. 4, Km.5, Km. 8, Km.12, Km. 14, Km.17, Km.18, sectores de Ameghino, Paso, San Martín Oeste, Divina Providencia, Saavedra, Médanos, Castelli este, sectores del Camino Roque González y General Mosconi. Por el momento, no hay horario de normalización del servicio.

Guardias mínimas y servicios suspendidos por el alerta de vientos fuertes en Comodoro y Chubut

Desde el fin de semana, más los reclamos generados desde anoche, todavía quedan pendientes más de 2000. Asimismo, hay 825 registros por peligro en la vía pública.

La SCPL recordó que, ante una emergencia climática que provoque cortes generales de energía, no deben cargar el reclamo hasta que se restablezca el servicio en la zona y corroboren que no tienen suministro en su domicilio particular.

En el caso de que el servicio de energía regrese al barrio y su domicilio continúen sin suministro, ahí sí deberá dejar su reclamo asentado a través del asistente virtual LARA vía WhastApp 2975260760.