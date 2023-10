El pasado sábado, Fátima Flórez y Javier Milei, participaron en la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión. Sin embargo, un especialista en comunicación no verbal sorprendió a todos y habló sobre el comportamiento que tuvieron el candidato a presidente por La Libertad Avanza y la humorista.

De esta manera, hizo hincapié en los "gestos" de Fátima Flórez y Javier Milei, poniendo en duda la relación.

“Voy a tirar una bomba. No lo digo porque me parece, lo digo con la base científica del lenguaje corporal. Javier Milei y Fátima Flórez no son pareja”, lanzó Hugo Lescano, experto en comunicación no verbal en Mañanísima.

“El comportamiento corporal de Fátima y de Milei es un comportamiento de actuación. No tienen empatía afectiva. Para que no queden dudas. El noviazgo de Milei y Fátima es una mentira, señores. No hay nada de eso. Yo me hago cargo”, añadió el especialista.

Además, se refirió a las imágenes que circularon y agregó: “Si ven las fotos y el video, ven que Fátima no lo toca a Milei. Coloca la mano en el hombro o en el pecho y hace un gesto totalmente inconsciente de separación”.

En este sentido, reveló que “la de ella es una mano de stop. Como ‘está bien que tenemos que disimular, pero tampoco te pases’ y eso es inconsciente. Lo hace sin querer”.

“Él, en las manos, tiene un dispositivo (el celular y el estuche de los anteojos). Si es tu novia, guardás las cosas en el bolsillo y tocás todo lo que podés. Nos están metiendo el perro, no son pareja”, concluyó Lescano.