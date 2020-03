CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Investigadores de la Fundación Instituto Leloir (FIL) lograron reproducir en "cantidades importantes" una proteína clave del SARS CoV2 lo que permitirá en los próximos días desarrollar un test serológico de coronavirus, confirmó la investigadora e integrante de la Unidad Coronavirus Covid-19, Andrea Gamarnik.



"Hoy domingo fue un gran día en el @GamarnikLab del Instituto Leloir!!! Logramos purificar proteínas de CoV2 en cantidades que superan lo esperado. Esto es para producir los primeros test serológicos en Argentina!", publicó anoche Gamarnik en su cuenta de Twitter @GamarnikLab.

"El jueves 19 de marzo recibimos dos genes de una de las proteínas claves del virus. A partir de eso, lo que logramos es 'producir' esa proteína en el laboratorio en cantidades suficientes como para realizar al menos cien mil test", explicó a Télam Julio Caramelo, jefe del Laboratorio de Biología Estructural y Celular del FIL, que trabajó en el equipo conformado por Gamarnik.



Este test, que se denomina serológico, lo que hace es buscar los anticuerpos producidos por el organismo de la persona que estuvo o está infectada.



"Para que se entienda en qué consiste el método, que se llama ELISA y se utiliza para un montón de enfermedades, lo que hacemos es 'agarrar' la proteína, pegarla sobre una superficie y luego se pone en contacto con el suero del paciente", explicó y agregó: "Si ese suero tiene los anticuerpos, éstos se van a unir a la proteína, luego esa superficie se somete a una reacción inmunoquímica que va a detectar si aparecen, o no, los anticuerpos contra el virus".



Caramelo contó que "en estas horas estamos trabajando en la puesta a punto del test, que implica definir, por ejemplo, cuánta cantidad de proteínas se usa, cómo tiene que estar diluido el suero del paciente, etc.", e informó que este proceso "puede llevar entre dos o tres días".



"Una vez que esto se haya definido, en Argentina hay varias empresas que fabrican test de este tipo. Nuestra idea es dar las proteínas para desarrollar los primeros miles, después se verá si hace falta un desarrollo más industrial", explicó.



Además informó que ya recibieron suero de pacientes infectados para realizar pruebas, y que les fueron provistos por diferentes centros de salud.



Por su parte, Jorge Geffner, profesor de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires e investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), sostuvo que "el trabajo que está desarrollando Gamarnik con un grupo de investigadores y becarios es muy importante y han logrado resultados en un tiempo muy corto".



El especialista explicó que la proteína que logró "fabricar" en el laboratorio el equipo de investigación "se llama spike, espicula o proteína S, y es la que media la infección de las células, por ejemplo en el pulmón (el principal órgano de choque) pero, a la vez, es el blanco de los anticuerpos neutralizantes que produce el individuo infectado".



Geffner explicó que "disponer de esa proteína en cantidades importantes puede permitir varias cosas", además de la detección de los anticuerpos.



Caramelo consideró que "el test que vamos a desarrollar puede funcionar como un primer tamizaje, pero no reemplaza el diagnóstico del ANLIS Malbrán porque el nuestro busca los anticuerpos y el otro busca una partecita del virus".



"En cambio, la prueba diagnóstica que se está haciendo en el Malbrán ahora es la que se denomina PCR, que busca una partecita del virus. Nosotros creemos que una vez que nuestro test sea lanzado es probable que cuando de positivo haya -luego- que realizar el examen de la muestra por PCR".



Agregó que "el testo serológico tiene un costo muy inferior al molecular y se podrá realizar en cualquier laboratorio del país porque todos cuentan con equipos y capacitación para hacer pruebas ELISA", por lo que "esta prueba de diagnóstico puede servir como un primer tamizaje muy valioso".



"Este test podría brindar información muy útil para tener un control de la evolución de la pandemia y tomar medidas acordes para su contención", explicó Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la FIL, en una nota publicada hace unos días en la página de la institución.



Y agregó que "el testeo en mayor escala nos permitirá saber con más exactitud la dimensión del problema. Esto contribuirá a dar atención médica adecuada a quien lo necesita, realizar aislamientos más efectivos y contener la transmisión del virus en la población".



La Unidad Coronavirus Covid-19 está integrada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Conicet y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y tiene como objetivo poner a disposición del Gobierno Nacional todas las capacidades de desarrollo de proyectos tecnológicos, recursos humanos, infraestructura y equipamiento que puedan ser requeridas para realizar tareas de diagnóstico e investigación por la pandemia.