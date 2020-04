RAWSON (ADNSUR) - El ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, se refirió a los chubutenses que se encuentran fuera de la provincia y que esperan regresar a sus casas e informó que “hay más de 4 mil estudiantes distribuidos en 10 provincias y más de 1500 personas derivadas por cuestiones salud en más de 4 provincias y además varios chubutenses fuera del país en el listado de Cancillería de Nación”.

En este sentido, informó que “un grupo de padres que estaban nerviosos por la situación que estamos atravesando decidió contratar una combi y traer a sus hijos. Consiguieron un permiso nacional y se trasladaron, pero llegaron sin informar a las autoridades provinciales durante la madrugada”.

“(Ayer) miércoles a la mañana, en el horario permitido de ingreso a la provincia, se realizaron los controles y el operativo de salud correspondiente, y cada uno de los chicos fue trasladado a su hogar para cumplir con el aislamiento obligatorio correspondiente”, dijo.

Grazzini además sostuvo que “seguiremos trabajando pensando en los adultos mayores y en las personas derivadas por salud que se encuentran fuera de la provincia pasándola muy mal, muy angustiados y debemos entender que esa gente tiene la necesidad de volver a su casa y hacer la cuarentena como cualquier persona que habita Chubut. Ni el Gobierno de la Provincia ni nadie tiene la posibilidad real de prohibir el ingreso de ningún chubutense”.

“Todos deben entender que es una situación que nos toca vivir de manera extraordinaria, pero tenemos que tener, más allá de la capacidad de razonamiento, la empatía de forma humana de que a cualquiera nos pudo haber pasado de que esta cuarentena nos encuentre fuera de la provincia. Ya sea por cuestiones de salud, de viaje, o de estudio”, agregó Grazzini.

El funcionario provincial indicó que "desde el Estado debemos controlar que cumplan la cuarentena aquellos que lleguen a la provincia como lo hicimos desde el primer día. Tuvimos el control y contacto con cada una de las personas, por eso somos la única provincia que tuvo más de tres mil personas en aislamiento".

"Es necesario recordar que existe un Gobierno Nacional que emite permisos nacionales de tránsito y el país sigue siendo uno, las provincias siguen existiendo, tenemos un país que es federal. No se ha disuelto, y no podemos creer que porque hay una pandemia tengamos la autonomía de cerrarnos y no dejar entrar ni siquiera a nuestros propios compatriotas", lamentó.