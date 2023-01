El carisma que la caracteriza y su llegada a la gente, hizo que Lizy Tagliani sea recibida con aplausos afuera del Centro Cultural de Comodoro Rivadavia.

La artista, que estará a cargo de la conducción de “Got Talent”, llegó junto a la producción para las audiciones que comenzaron este jueves a la mañana en la ciudad.

Primero saludó a cada uno de los participantes, entre niños y adultos, que hacían fila para entrar al Centro Cultural y después habló con la prensa, donde ADNSUR estuvo presente.

“Llegué anoche, fuimos a comer a Rada Tilly y a hacer algunas imangenes por si sale alguien de aqui. Me tocó un dia espectacular. Muy contenta. Si Dios quiere sale un talento de acá, se muestra el lugar”, dijo en referencia a las imágenes que también se hicieron de la ciudad petrolera.

Lizy Tagliani llegó a Comodoro para presenciar las audiciones de Got Talent

“USTEDES MIENTEN”

La conductora se refirió al viento característico de la ciudad y que pese a que se lo han advertido, en sus dos visitas no lo pudo sentir, aseguró.

“Un día precioso así me dicen todos, pero la vez anterior cuando vine también me sucedió lo mismo, era un día precioso. Así que me parece que ustedes mienten”, dijo entre risas.

“Cada vez que venimos me dicen trae todo porque hay un viento, no vas a poder caminar” , dijo entre risas y con su excelente humor.

Finalmente, invitó a las personas - de cualquier edad - que se animen a acercar porque “ya ir al casting es el comienzo de la carrera más allá del resultado, siempre el hecho de arrancar y el apoyo de la familia. El concretar ya es el sueño de cada uno pero el camino esta bueno también”, afirmó a Radio del Mar.