Linares: “hay compañeros ‘remixados’ que hicieron campaña para el actual gobernador y hoy no tienen autoridad moral para cuestionar”

El senador Carlos Linares rechazó los cuestionamientos al congreso partidario realizado recientemente en Comodoro Rivadavia, al asegurar que “hicieron campaña para el actual gobernador y hoy quieren cuestionar decisiones partidarias, pero no tienen la autoridad moral para hacerlo”. En otro orden, opinó que el intendente Othar Macharashvili está en un período de “reacomodamiento”, pero enfatizó su confianza en la gestión al frente de la ciudad petrolera.

“El congreso se hizo como corresponde, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con 49 congresales, que es mucho más que el quórum que se necesitaba para el tratamiento de los temas -refirió, en diálogo con Actualidad 2.0-. Se autorizó la prórroga de mandatos hasta fin de año, pero igualmente nosotros ahora vamos a tener un congreso con los consejeros y la mesa, la otra semana, para fijar la fecha y el cronograma electoral, con lo que empezarán a correr los plazos para el llamado a elecciones para renovar los mandatos”.

Con relación con los cuestionamientos realizados por parte de la vicepresidente del congreso, Elsa Llanquín y Miguel ‘coné’ Díaz, a través del abogado Miguel Chávez, quienes cuestionaron en sede judicial la validez de lo resuelto en Comodoro, el actual presidente del Consejo Provincial del PJ respondió:

“Si hay algún compañero o compañera ‘remixados’ que pretenda o cree que tiene argumentos necesarios para presentarlos a la justicia, estamos en democracia y no podemos oponernos. Tendrán que hacer la presentación y será la justicia la que decidirá”.

Al consultársele a qué se refiere con “compañeros remixados”, planteó:

“Yo veo que hay un par de compañeros que quieren cuestionar cuando claramente, hace muy poco tiempo, hicieron campaña para la cual el gobernador. No está mal, son decisiones personales, pero si decidiste pertenecer a otro gobierno y a otra facción política, te inhabilita moralmente de poder hablar de la vida interna del partido. Pero estos son temas menores a los que hoy realmente les preocupan a todos los argentinos”.

“A OTHAR NO LE TOCÓ UNA ÉPOCA FÁCIL PARA SER INTENDENTE”

Linares también fue consultado sobre su visión de los primeros meses de la administración de Othar Macharashvili como intendente de Comodoro:

“Es una persona que te ha preparado para el cargo en el que está y viene con nosotros desde el 2011, trabajando juntos en la ciudad. No le tocó una época fácil para ser intendente, con un gobierno nacional que claramente está ahorcando a la provincia y por ende a los municipios. Pero él tiene cómo sobre pasar esta etapa, debe estar en un reacomodamiento interno del municipio para tener en claro lo que refiere a la obra pública y el día del municipio, con la solvencia que hemos podido conseguir. Tengo toda la fe de que va a hacer una gran gestión”.

El ex intendente confió que mantiene diálogo permanente con el actual jefe comunal, al afirmar que “como en todo diálogo franco, hay discusiones cuando no estamos de acuerdo, entonces lo hablamos porque soy una persona que jamás me callo de lo que pienso. Yo siempre digo que no tengo la verdad absoluta, pero es mi verdad y digo lo que a mí me parece; después intendente tiene que tomar la decisión que crea correspondiente. Este gobierno, como fue el de Juan Pablo, o lo que me tocó a mí y el de Néstor Di Pierro, se basa en una gestión política que ha sido muy exitosa, más allá de las demandas insatisfechas que tenemos en la ciudad”.