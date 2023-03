Lidia Oviedo es una mujer solidaria, payamédica, madre, docente y deportista. Recientemente fue destacada por el municipio de Comodoro como una de las personalidades más destacadas de la ciudad en la muestra de fotos "Comodorense con la fuerza del viento".

Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, Lidia habló con ADNSUR sobre los múltiples roles que la destacan en distintos ámbitos de la actividad social y solidaria.

“Para mí es natural visibilizar a las personas, verlas. Voy caminando y mirando a las personas en sus caras si están alegres, tristes y las abrazo. Me quedan mirando y después me dicen gracias. Y yo sigo”, confiesa con esa personalidad que la destaca por una mirada comprensiva y una sonrisa sanadora.

Y reconoce que en los gestos se manifiesta “Lidia”. Es que puede ser que “estoy en mi auto, veo algo y paro. Tengo una galletita, unos caramelos y los entrego. Esa es la Lidia, una Lidia que anda por la vida dejando huellas, dejando algo de mi en cada persona con la que tengo el encuentro”

Por qué se conmemora el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Sus actividades no son fáciles de contar con dedos de una sola manos. “Muchas veces me preguntan cómo hago con mi tiempo, es algo mágico que aparece y yo puedo. Todos podemos hacerlo”.

La vida solidaria apareció visibilizando al otro, ya que reconoce que a veces hay personas que “están pasando por algo y son invisibles y vos con un saludo lo visibilizas”.

HONRAR LA VIDA

“Hay días que son positivos y otros negativos. Muchos ven a Lidia como la mujer simpática, la que tiene energia, pero Lidia Madre tiene hijos que reclaman, que piden que estés con ellos y no des tanto tiempo a otros. Eso pasa como mujer, cuando vas a trabajar, a estudiar. Los hijos siempre te van a reclamar o cuestionar algunas cosas", dijo.

Día Internacional de la Mujer: diversas miradas de las mujeres del deporte comodorense y nacional

“Yo soy una agradecida de la vida porque mi mamá me iba a abortar. Agradezco esa decisión de mi mamá, de tenerme. Después me quisieron regalar a una familia porque en esa época era muy común hacer eso. Cuando me enteré de esto, a los 50 años, decidí honrar todos los dias esa decisión de agradecer la vida dándole un regalo al otro", manifestó.

"Mi mamá falleció a los 38 años cuando yo tenía 19 años. Se fue a operar de un fibroma, estaba con un cuadro depresivo por el fallecimiento de un hermano y no resistió a la anestesia”, contó sobre aquellos momentos dificiles en su vida. “Yo en ese momento estaba en un camino de reencuentro con ella y se me fue. Se me vino el mundo abajo. Creo que eso me ha fortalecido como mujer”.

Se viene la 19ª edición de la Carrera de la Mujer: “Por un mundo sin cáncer”

Por eso, ella se dijo: “Yo voy a salir a honrar a mi mamá visibilizando a otras mujeres en lo que que necesiten” por eso “agradezco a todas las personas que confían y creen en mi”.

Lidia además es una payamédica que saca sonrisas a niños y familias en el Hospital Regional. “La doctora Lalita no puede ser payamédica sola, necesita una compañera que sostenga y disfruta mucho de ver las caritas de esos niños y madres. Primero es la sorpresa, el miedo, pero cuando un niño abre sus brazos y abraza a Lalita es el encuentro de dos almas”, aseguró.

RCP: la importancia de capacitarse para que cualquier persona pueda salvar vidas

Finalmente, destacó que a veces las acciones pequeñas pueden generar una sonrisa o un cambio de energía en el otro. “Lo hacemos sin darnos cuenta, esto genera una enegria que se va transformando para el otro, de cómo podés cambiarle una mañana a alguien, cambiarle el momento, los pensamientos. Me gusta saber que puedo transformale la mañana o un momento a alguien”.