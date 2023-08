Liberaron a la mujer trans detenida por el crimen de Fernando Pérez Algaba: "Soy inocente"

Nicol Chamorro fue la primera detenida en el caso del asesinato del empresario Fernando Pérez Algaba y este viernes fue liberada después de permanecer varias semanas detenida.

La mujer trans estuvo 23 días en prisión y había sido la principal sospechosa del caso en el que encontraron el cuerpo descuartizado de un hombre en el interior de una valija.

“Agradezco a la Justicia, a los medios y a quienes estuvieron conmigo, como mis abogados. A través de ellos me enteré por qué estaba detenida, porque no sabía. Me atendieron muy bien en alcandía. Les agradezco a todos por estar conmigo y ver que realmente soy inocente desde el primer momento”.

“Yo no declaré porque no sabía por qué estaba detenida. Ahora quiero respirar aire, estar tranquila y más fuerte”, añadió la mujer trans ya en libertad.

Asimismo, la primera detenida del caso apuntó a que el "estos 23 días fueron difíciles, pero estuve contenida por mis amigos, mis sobrinos y dos de mis hermanas. Gracias a Dios que se hizo justicia”, descargó mientras hablaba con varios medios de comunicación.

Chamorro había sido detenida por la policía luego de ser señalada como la dueña de la valija en donde se encontraron los restos del empresario.