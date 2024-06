Le robaron el celular del auto con todas las fotos que tenía de su papá y pide colaboración para recuperarlo

Hace más de una semana que a Soledad Oyarzo le robaron el celular del auto en pleno barrio 9 de julio cuando estaba por comprar en un comercio junto a su pareja. La mujer, en ese mismo dispositivo, tenía todos los recuerdos de su papá que fue asesinado el año pasado en el barrio San Martín y ahora solicita ayuda para poder recuperarlo.

En comunicación con ADNSUR, reveló que al momento de producirse el hecho delictivo, habían muchas cosas de valor en el vehículo y que solo se llevaron el teléfono que tenía bien escondido.

“A mi papá lo mataron en el barrio San Martín el 6 de noviembre del año pasado y hasta el día de hoy no se sabe nada. Yo tenía contacto con él todos los días y en ese celular tenía todas las pruebas, fotos, audios, mensajes y llamadas con él antes de que muera”, expresó la mujer que busca como sea recuperar el dispositivo.

El hecho se produjo el jueves 23 de mayo sobre la calle 13 de diciembre frente a un reconocido supermercado y a metros de una pescadería. Respecto a ese momento, Soledad indicó: “bajamos con mi pareja y cuando fuimos a un comercio, nos encontramos con las luces prendidas y las puertas del auto sin el seguro. Ahí me percaté que no tenía el celular, algo que estaba bien guardado, lo llamativo es que se llevaron solo eso”, dijo.

De esta forma, la víctima del robo confirmó que efectuó la denuncia ese mismo día por la noche y que, casi 10 días después, no recibió noticias de ningún tipo. “Quiero recuperar las cosas que tenía con mi papá. Lo único que me dijeron es que hay una cámara y que se iban a contactar con la dueña del lugar para ver si autorizaba a dar las imágenes. Esto fue hace una semana y todavía no hay noticias”, señaló.

“Mi celular es un Samsung A31 prácticamente nuevo con carcaza de color azul metalizado con el protector de pantalla que estaba intacto junto a una silicona transparente”, detalló.

Por último, manifestó que “no sé si el robo tiene que ver con las pruebas que yo tenía” y sorprendió al mencionar que “habían muchas cosas de valor en el auto que se podrían haber llevado y solo fue el celular”.