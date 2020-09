SALTA - El Chaqueño Palavecino fue dado de alta y continuará su recuperación desde su casa, luego de 11 días de su internación por coronavirus en una clínica de la localidad salteña de Rosario de Lerma.

Así lo informó la prensa oficial del artista a través de un comunicado en el que celebra que "finalmente llegó la noticia más esperada", y en el que agradece "infinitamente y de todo corazón todo el acompañamiento recibido, el amor, las buenas energía y las oraciones".

Al popular cantante y autor, de 60 años, se le había diagnosticado coronavirus el 11 de septiembre y una semana después quedó internado a causa de una neumopatía.

"A modo de llevar tranquilidad, les contamos que se encuentra bien, haciendo reposo en su casa cumpliendo con el correspondiente aislamiento", expresó el comunicado difundido en sus redes sociales, en el momento de la internación. Ese mismo día, decidió aislarse y canceló un show que tenía previsto en el Festival de la Nuez que se celebra anualmente en Tucumán, y que en esta edición lo tenía como número principal.

En un primer momento, habían aclarado que su estado era "bueno y estable" y que estaba de buen humor. Pero el virus comenzó a complicarle su estado de salud y fue internado en terapia intensiva en el Instituto Médico de Alta Complejidad de Rosario de Lerma.

Horas más tarde de contraer coronavirus, habló con Cadena 3 y habló fiel a su estilo sobre el virus: "Miedo no le tengo para nada. Me cuidé muchísimo, pero hoy en Salta es un peligro: anda por todos lados. El bicho se vino a meter a mi casa, no es mi amigo y lo sacare zumbando. Me he cuidado y me arrinconó. Seguro saldremos, no hay por qué temer tanto".