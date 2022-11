Laura Ubfal les respondió a los usuarios de Twitter y a los televidentes que lanzaron una masiva junta de firmas en el sitio Change.org con el propósito de llegar a Telefe y lograr que la señal la despida del debate de Gran Hermano 2022.

En el pedido se aclara que va "más allá de una diferencia de pensamientos", sino que "esta señora se ha desubicado en más de una ocasión con el público que ve el programa tratándonos, entre otras cosas, de desempleados e inútiles, y que por eso estamos pendientes de las cámaras del programa las 24 horas”.

“Es ridículo lo que están haciendo. En Twitter hay muchos odiadores y me divierte. Van a terminar duplicándome el sueldo. Yo no odio a nadie. A mí me odian los fans de Gran Hermano. Yo estoy afuera del juego. A mí, no me pueden mandar a placa”, cerró.

Por otro lado, la panelista de GH sostuvo: “No entiendo el odio de la gente, porque yo no conozco el odio" y aseguró que no la van a despedir y que van a terminar "duplicándome el sueldo".

Desde Change. Org se lanzó una campaña en contra de la panelista y se aseguró: “Las personas que aquí firmamos intentamos hacer llegar a la producción de Telefé nuestra disconformidad con la panelista del programa ‘Gran Hermano 2022′: Laura Edit Ubfal”.