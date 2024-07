El periodista argentino Jorge Pizarro viajó a Venezuela para cubrir las elecciones presidenciales en el país bolivariano, sin embargo fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, ubicado en la ciudad de Caracas.

Allí vivió horas de terror, donde pasó por varios interrogatorios y le quitaron sus pertenencias. El comunicador contó su duro relato a la prensa y dijo que lo van a deportar.

“Hicimos la fila de migraciones y extrañamente, cuando vieron mi pasaporte, había una persona que hacía la visualización del pasaporte, que te pedían que estuviera en mano. Cuando vieron mi pasaporte, me llamaron aparte”, indicó.

“Pensé que era una cuestión de rutina hasta que una señorita que tenía un uniforme color azul marino con un ploteo verde flúo bastante desagradable y un escudo que decía Ministerio Público y Popular me interrogó severamente, sin explicarme por qué. Esa señorita me pasó a otra persona de civil, que me volvió a hacer, inexplicablemente, casi el mismo interrogatorio”, señaló en diálogo con su colega Marcelo Longobardi.

“Cuando no sé al decirle por qué me preguntaban tantas veces lo mismo si yo había contestado siempre igual, y no había ningún motivo para trastabillar porque las preguntas eran bien puntuales, prácticamente por haberle preguntado eso casi me pone preso. Me dijo que las preguntas las hacía él, que yo no podía responderle nada, excepto lo que él me dijera”, agregó.

“Ahí por primera vez entendí lo que estaba pasando. A partir de ahí me interrogaron 10 veces, básicamente son las mismas ocho preguntas, me sacaron 14 fotos en escenarios distintos, me retuvieron el pasaporte, me llevaron a una oficina de Aislamiento y Deportación, y me hicieron grabar un video”, reveló Pizarro.

Respecto al video, el periodista contó que fue grabado “en un cuartito de 2x2 todo blanco, con una cámara en el techo que te apunta, hay un escritorio, una silla en la que solo te podés sentar cuando te permiten, sino todo tuve que hacerlo de pie, y cuando me senté me dijeron ‘usted tiene que grabar un video diciendo quién es, a qué vino y qué pretende hacer acá'”.

Por otra parte, se refirió a las acreditaciones y aclaró que las mismas se entregaban sin excepción hasta abril. “La Embajada venezolana en Buenos Aires no daba muchas respuestas y sólo te sugería que cuando llegaras aquí te presentaras ante la autoridad electoral para validar quién eras, de dónde venías, a qué empresa representas, cuál es tu misión y validarte profesionalmente”.

“Eso lo iba a hacer en las primeras horas del día de hoy, pero no llegué porque me mantuvieron en esa sala, me separaron de mi mochila, me sacaron mis celulares, me sacaron la ropa que tenía, durante 6 horas no me dieron ni un vaso de agua, yo tenía que tomar una medicación y no me lo permitieron, y prácticamente no me dejaron ir al baño”, agregó.

En tanto, indicó que una persona “me dijo que por no cumplir con los requisitos para el ingreso al país, y me van a deportar”.

EL MENSAJE DE ADEPA

Tras conocerse la grave situación, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado repudiando el accionar contra el comunicador.

“Repudiamos enérgicamente la detención y posible deportación del periodista Jorge Pizarro. Reclamamos a las autoridades de Venezuela la habilitación sin condicionamientos a todos los periodistas enviados a ese país a cubrir las elecciones del próximo domingo”, señalaron en redes sociales.