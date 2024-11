Las estaciones de servicio comenzarán a ofrecer medicamentos de venta libre. Cabe recordar que la medida se conoció tras el Decreto 1024/2024, que publicó el Gobierno a través del Ministerio de Salud en el Boletín Oficial.

"Los medicamentos de venta libre podrán ser exhibidos en las góndolas de establecimientos habilitados como farmacias, de modo tal que conserven inalteradas sus propiedades fisicoquímicas y el público general pueda acceder directamente a ellos sin necesidad de intermediarios”, indicaron en el documento.

Y además, fija que "deberán ser ofrecidos en caja cerrada, con su respectivo prospecto y exclusivamente a personas mayores de 18 años”, agregaron.

De esta manera, se podrán vender medicamentos de venta libre fuera de las farmacias, entre ellos, kioscos y estaciones de servicio.

Aumento en la salud: subieron más de un 200% los medicamentos más solicitados por los jubilados

Pedo Llorvandi, dirigente de la Confederación de Entidades de Expendedores de Combustibles (CECHA), sostuvo que es “una excelente noticia. Desde hace más de cinco años no podíamos vender ni un simple analgésico, lo que generaba problemas para camioneros o viajeros que, en plena ruta, no tenían forma de solucionar dolencias menores como un dolor de cabeza o estomacal. Esto no solo mejora la experiencia del cliente, sino que acerca soluciones inmediatas al argentino que transita las rutas.”

Además, sostuvo que será un valor agregado, porque “el beneficio no está en lo que ganamos, sino en lo que aportamos a la gente que confía en las Estaciones de Servicio para encontrar soluciones inmediatas.”

Una low cost llega a Esquel: ¿Cuándo empezará a operar?

CUÁNDO COMENZARÁ A REGIR

Según se supo, comenzará a implementarse en 60 días. No obstante, la llegada a todas las estaciones de servicio del país dependerá de la adhesión de las provincias a la normativa publicada por el Gobierno.

“El DNU solo contempla medicamentos de venta libre y no modifica las restricciones para los productos bajo receta. Sin embargo, las provincias tendrán la última palabra sobre la reglamentación para que las estaciones puedan vender estos productos. Habrá que esperar las resoluciones de cada jurisdicción”, indicó Marcelo Saleme Murad, abogado especialista en asesoramiento de empresas.

El lunes y el martes venderán el tradicional panqueque con dulce de leche a solo 10 pesos

Con información de Surtidores, redactada y editada por un periodista de ADNSUR